Hulk em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Hulk em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 14/09/2026 19:20

Destaque do Fluminense na "Era Marcão" com quatro gols em seis jogos, Hulk, de 40 anos, afirmou que a experiência é uma vantagem a mais que tem em jogos decisivos, como o da próxima terça-feira (15) contra o Platense, pelas quartas de final da Libertadores.

"Apesar da idade um pouco avançada, como se fala, a experiência vai te dando maturidade para desfrutar um pouco mais. E dá confiança nesses jogos decisivos, a gente sabe que tem que ter vontade, entrega e inteligência jogando", disse o atacante em entrevista à "Flu TV".

O Fluminense tem uma vantagem de ter vencido o primeiro jogo com dois gols de diferença. Hulk pediu atenção aos seus companheiros e reforços que o resultado na Argentina começa empatado e que os brasileiros não devem se acomodar.

"Amanhã (terça-feira) é um grande jogo e, como sempre falo, inicia 0 a 0. Temos que esquecer o resultado que fizemos em casa e fazer um grande jogo coletivamente", opinou.

Na opinião de Hulk, o Fluminense vem construindo ao longo da Libertadores uma casca importante para os momentos de maior decisão. O veterano citou a classificação contra o Rivadavia nas oitavas de final como um exemplo disso.

"Nossa equipe mostrou isso. Quando tivemos que sofrer, sofremos juntos, como foi contra o Rivadavia, em que jogamos com um a menos e conseguimos segurar o resultado e passar nos pênaltis", disse.

Contra o clube argentino, o Fluminense saiu na frente com gol de Serna, porém, no fim, depois de pênalti polêmico, Arce deixou tudo igual. Nas penalidades, porém, brilhou a estrela do goleiro Fábio, de 45 anos, que defendeu duas cobrança, e garantiu o Tricolor nas quartas.

Contra o Platense, o Fluminense poderá perder até por um gol de diferença que irá se classificar. No Maracanã, na semana passada, o clube carioca construiu uma vantagem de 2 a 0, depois de um ótimo primeiro tempo. Hulk anotou, inclusive, um dos gols do Tricolor diante do Platense. Na segunda etapa, Cano teve a oportunidade de anotar o terceiro, mas acabou perdendo uma grande chance.