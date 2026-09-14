Freytes ao lado de Soteldo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Freytes ao lado de Soteldo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/09/2026 13:30

zagueiro Freytes, de 26 anos, vive uma situação extremamente delicada no Fluminense . O argentino, que vem em péssima fase e que é bastante criticado pelos torcedores, vem desvalorizando com a perda da vaga de titular, depois de ter tido a oportunidade de se transferir para o futebol europeu no começo do ano.

Ao fim da temporada passada, Freytes recebeu uma proposta de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 32 milhões) do Bologna, da Itália. O Fluminense bateu o pé de pediu 8 milhões de euros pelo argentino e o defensor acabou ficando.

O zagueiro vinha de uma temporada com altos e baixos, mas acabou chamando a atenção dos italianos principalmente pela boa atuação, ao lado de Thiago Silva e Ignácio na vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

A venda naquele momento faria o Fluminense recuperar o investimento de R$ 20 milhões e ainda ter lucro em relação ao montante desembolsado no começo de 2025 para tirar o zagueiro do Alianza Lima, do Peru. Porém, o Tricolor acreditou que Freytes poderia render mais as cofres do clube.

A paciência dos torcedores com o zagueiro já não era muito e acabou piorando logo no começo da temporada quando sem Thiago Silva, Freytes começou a oscilar ainda mais. Porém, Luis Zubeldía matinha o argentino como titular absoluto. Tudo mudou depois da Copa do Mundo.

Freytes sofreu uma lesão no tornozelo direito e acabou ficando afastado. Com isso, Ignácio e Millán ganharam espaço, além do retorno de Thiago Silva. Zubeldía acabou sendo demitido, e com Marcão, o argentino teria que mostrar serviço para conseguir voltar a conseguir a titularidade.

Na sua primeira partida com o novo técnico, o argentino teve péssima atuação na derrota por 3 a 1 diante do Atlético-MG. Com isso, a tendência é que Freytes permaneça no banco de reservas e continue desvalorizando no Fluminense.

O Tricolor esperava receber novas propostas do futebol europeu pelo zagueiro durante a paralisação da Copa do Mundo, o que não ocorreu. Agora, com a perda da titularidade, a situação piora. Freytes tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028.