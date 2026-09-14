Castillo encerrou o jejum de gols pelo Fluminense, contra o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Castillo encerrou o jejum de gols pelo Fluminense, contra o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 14/09/2026 20:20

derrota por 3 a 1 para o Atlético Mineiro, neste último sábado (12), no Brasileirão. Desde sua chegada, o jogador não conseguiu se adaptar, sendo alvo de muitas críticas por parte dos tricolores. O centroavante Rodrigo Castillo reacendeu as esperanças da torcida do Fluminense em seu futebol após marcar um gol na, neste último sábado (12), no Brasileirão. Desde sua chegada, o jogador não conseguiu se adaptar, sendo alvo de muitas críticas por parte dos tricolores.

O argentino chegou ao Fluminense por 13 milhões de dólares (cerca de R$ 67 milhões), até o momento sendo considerada como a contratação mais cara da história do clube.

Por conta dos altos valores, suas expectativas também foram altas, e Castillo acabou não correspondendo como esperado até o momento. A dificuldade de adaptação a uma nova cultura e a pressão de estar em um clube grande no Brasil atrapalharam o desempenho do jogador.

Porém, sua primeira atuação sendo comandado pelo treinador Marcão animou uma parcela dos torcedores tricolores, que, inclusive, pedem sua titularidade no confronto de volta das quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Platense, da Argentina, nesta terça-feira (15).

"Eu vou na contramão da galera que pinta o Castillo como bagre. O valor que foi pago nele acaba fazendo a rapaziada pegar demais no pé dele, faz parte. Mas os quatro gols que ele marcou até agora foram gols de quem sabe jogar bola, não é craque, mas é útil, acredita em mim", disse um torcedor por meio do 'X', defendendo que o valor é o real motivo das críticas, e não as atuações.

Um companheiro de arquibancada concordou com a afirmação, mas foi um pouco mais específico. "Concordo em partes. É craque? Não. Mas tem bola alta e boa mobilidade, faz boa pressão e ataca espaço. O tempo mostrará, espero apenas que o Flu dê tempo a ele", afirmou o tricolor, torcendo para que o argentino tenha mais sequência no plantel titular.

Outro internauta relembrou a atuação de Castillo contra o próprio Fluminense, nas quartas de finais da Sul-Americana de 2025. A equipe do Lanús acabou se classificando no Maracanã, com placar de 2 a 1 no agregado.

"Inclusive, na eliminação vexatória para o Lanús, ele deu um trabalho danado para o Thiago Silva e para o Freytes. Essa história de pintar o Castillo como bagre é dos tricolores que ainda preferem o Cano em campo", pontuou o torcedor, exemplificando o quão útil o atacante ainda pode ser.



Mesmo assim, outra parcela da torcida do Fluminense segue sendo contrária à titularidade do jogador e contestando sua capacidade técnica. Veja abaixo.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo