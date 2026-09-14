Castillo encerrou o jejum de gols pelo Fluminense, contra o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense
Alvo de críticas, Castillo reacende esperança em torcedores: 'Útil'
Centroavante argentino, de 27 anos, que marcou no último sábado (12) contra o Atlético Mineiro, não atuava pelo Fluminense há mais de um mês
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