Riquelme Felipe entrou no segundo tempo da derrota do Fluminense para o Atlético-MG - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Riquelme Felipe entrou no segundo tempo da derrota do Fluminense para o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/09/2026 16:23

A torcida do Fluminense tinha a expectativa de ver o Moleque de Xerém Riquelme ganhar mais chances desde que Marcão assumiu, mas isso ainda não aconteceu. O jovem atacante de 19 anos, que foi decisivo contra o Remo, ficou três partidas fora e voltou a jogar na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no sábado.

As poucas oportunidades vêm desde o comando de Luis Zubeldía e um dos motivos é o desempenho nos treinos ao longo da temporada. Ele e outros garotos da base do Tricolor não têm se destacado por motivos diferentes, como muitos erros ou falta de intensidade.



Riquelme ficou três partidas sem jogar



Em relação a Riquelme, o passe para um dos gols na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Remo poderia representar uma virada na percepção da comissão técnica. Mas não foi o que aconteceu, e não jogou contra Athletico-PR, Vasco e Platense. E ganhou uma chance contra o Atlético-MG porque outros atacantes foram poupados.



"Eu falo que o campo diz muito. Treino, dia a dia. Tenho que ser muito justo nas minhas escolhas. A gente vê, analisa treino durante a semana, dia a dia, comportamento. Aí tenho que respeitar as ações de campo e coletiva, e um pouco em cima do que eu acho para o jogo", explicou Marcão.



Ainda assim, o técnico do Fluminense adiantou que pretende dar mais oportunidades a Riquelme. E também deixou um recado para que isso aconteça.



"Ele teve oportunidade contra o Remo, entrou e foi muito bem. Contra o Atlético-MG também e o campo diz muita coisa. Dessa maneira que ele entrou vai ter outras oportunidade. Que ele permanece assim, concentrado e focado durante os treinamentos, do jeito que tem feito", afirmou.



Próximos jogos do Fluminense



Depois da derrota no Brasileirão, o Tricolor volta suas atenções para a busca por uma vaga na semifinal da Libertadores. Com a vantagem de ter vencido por 2 a 0 no Maracanã, o time jogará na terça-feira (15), às 19h contra o Platense, na Argentina.



E pelo campeonato nacional, voltará a campo no domingo (20) para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h. Depois, o Fluminense terá um período de quase três semanas sem partidas, durante a Data Fifa e só jogará em 8 de outrubro, contra o Coritiba, no Rio.