Riquelme Felipe entrou no segundo tempo da derrota do Fluminense para o Atlético-MGMarcelo Gonçalves/Fluminense
Marcão explica como Riquelme pode ganhar mais chances no Fluminense
Jovem atacante entrou em campo pela primeira vez desde que foi decisivo em vitória sobre o Remo, e ainda não conseguiu se firmar
Riquelme ficou três partidas sem jogar
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Felipe Melo critica Freytes após falha em derrota do Fluminense
Ex-jogador criticou o zagueiro após erro no segundo gol e apontou falhas consecutivas do defensor em sua trajetória no Tricolor
Marcão lamenta gols após substituições e revela conversa com árbitro
Técnico do Fluminense elogia Castillo e evita entrar em polêmica sobre a reclamação com a arbitragem no primeiro gol do Atlético-MG
Fluminense joga com reservas, tem apagão e perde para o Atlético-MG
Atuação ruim, desatenção do time e falha de Freytes são decisivas para derrota fora de casa do Tricolor por 3 a 1, pelo Brasileirão
Atlético-MG x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Galo busca recuperação após derrota na Sul-Americana, enquanto o Tricolor vive boa fase e deve poupar titulares pensando na Libertadores
Morre Paulo Angioni, diretor de futebol do Fluminense, aos 80 anos
Dirigente estava no cargo desde 2018 e tratava um câncer no pâncreas desde setembro; ele teve passagens por grandes clubes e pela Seleção.
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