Freytes falhou feio no segundo gol sofrido pelo Fluminense, contra o Atlético-MG de Fred - Marcelo GonÃ§alves/Fluminense

Freytes falhou feio no segundo gol sofrido pelo Fluminense, contra o Atlético-MG de FredMarcelo GonÃ§alves/Fluminense

Publicado 12/09/2026 17:55

O Fluminense jogou de luto pela morte de seu diretor de futebol, Paulo Angioni , e não conseguiu vencer para homenageá-lo. Com um time quase todo reserva, o Tricolor teve início animado, mas não jogou bem o restante da partida e com duas falhas em três minutos, perdeu por 3 a 1 para o Atlético-MG, gols de Reinier, Cuello e Vitão com Castillo descontando na MRV Arena, neste sábado (12), pelo Brasileirão.

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Com a primeira derrota com Marcão, o Tricolor pode cair para o quinto lugar na tabela. Atualmente na quarta posição, com 45 pontos, pode ser ultrapassado pelo Bahia, com 43 e que enfrenta o Remo na segunda-feira (14).

E depois de poupar o time pensando no Platense, o Fluminense volta a campo na terça-feira, às 19h (de Brasília) na Argentina, em busca da vaga na semifinal da Libertadores.

Fluminense para na trave no primeiro tempo



Apesar de ter apenas Fábio e Cannobio como titulares e jogar fora de casa, o time de Marcão conseguiu um equilíbrio das ações nos primeiros 45 minutos. Foi melhor na primeira metade, quando pressionou a saída de bola do Galo e teve duas grandes chances de gol.



Savarino chegou a mandar uma bola no travessão, logo aos seis minutos. E Arana deu um belo chute de primeira, aos 16, mas parou no goleiro Gabriel Delfim. Foram outras duas finalizações no período.



O problema é que o Fluminense não conseguiu manter a bola e intensidade na marcação, já que ficou mais espaçado em campo. E perdeu o controle do jogo, especialmente com o crescimento de Fred, que deu trabalho aos volantes Otávio e Nonato.



Ao menos, o Atlético-MG não levou muito perigo, apesar de ter chegado algumas vezes no ataque. Foram cinco finalizações seguidas, mas o melhor momento foi numa dividida de Reinier com Fábio, que Igor Rabello afastou.



Segundo tempo tem chocolate do Atlético-MG

Na volta do intervalo, o domínio do Galo continuou, agora com mais ímpeto e finalizações, e ainda contou com um acuado Tricolor, que nada fez e ainda se desconcentrou e tomou dois gols em três minutos. E isso aconteceu logo na parada para as substituições feitas por Marcão para tentar mudar o panorama ruim.



Serna e Hércules mal tinham acabado de entrar nos lugares de Cannobio e Lucho Acosta, quando o Atlético-MG repôs a bola rapidamente, pegando uma defesa desorganizada. E Reinier aproveitou para abrir o placar aos 15, sob muita reclamação dos jogadores, que alegaram que o árbitro Matheus Candançan não apitou o reinício da partida.

Da desatenção a uma falha grotesca de Freytes, o Fluminense já estava em desvantagem por 2 a 0 aos 18 minutos. O zagueiro era o último homem e tentou driblar Cuello, que desarmou e chutou para ampliar.

A maior dificuldade do time foi ficar com a bola, já que a pressão do time mineiro foi muito intensa. Por isso, Paulo Henrique Ganso entrou em campo, mas não resolveu o problema e o Fluminense levou mais um em erro de marcação: Vitão cabeceou sozinho em escanteio e pegou o rebote para marcar, aos 35. No fim, Castillo descontou, na única chance clara do time no segundo tempo.