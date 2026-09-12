Morre Paulo Angioni, aos 80 anos - Divulgação / Fluminense

Morre Paulo Angioni, aos 80 anosDivulgação / Fluminense

Publicado 12/09/2026 09:06

Faleceu na madrugada deste sábado (11) o diretor de futebol do Fluminense , Paulo Angioni, aos 80 anos. O dirigente executivo tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro, no Rio de Janeiro. O Tricolor lamentou a morte de Angioni.

"O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória", publicou o Fluminense em suas redes sociais.

Trajetória de Paulo Angioni

Paulo Angioni iniciou sua trajetória no Vasco, em 1979, e foi um dos primeiros dirigentes a defender a presença de profissionais da área psicológica no futebol. Em 1989, ajudou a levar psicólogos para dentro do departamento.



O sucesso no Vasco o levou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele atuou como supervisor de futebol da Seleção nas Eliminatórias, na Copa América de 1989 e na Copa do Mundo de 1990, na Itália.



Angioni permaneceu no Cruz-Maltino até 1993, antes de ir para o Flamengo, onde trabalhou até 1997. Pelo Rubro-Negro, conquistou a Taça Guanabara e a Taça Rio em 1996 e, com isso, se consagrou campeão Carioca de maneira antecipada naquele ano. O diretor executivo também teve passagens por Palmeiras, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Olaria.



Atualmente, Angioni estava trabalhando no Fluminense, seu clube do coração. O dirigente estava no cargo desde 2018 e era sua quarta passagem pelo Tricolor. Teve a primeira oportunidade de trabalhar na equipe em 2000.



Angioni estava presente na conquista inédita do Fluminense na Libertadores em 2023. Além disso, participou dos títulos da Recopa Sul-Americana, de dois Campeonatos Cariocas, três Taças Guanabara e uma Taça Rio.

Confira nota do Fluminense lamentando a morte de Paulo Angioni