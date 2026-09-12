Morre Paulo Angioni, aos 80 anosDivulgação / Fluminense
Trajetória de Paulo Angioni
O sucesso no Vasco o levou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele atuou como supervisor de futebol da Seleção nas Eliminatórias, na Copa América de 1989 e na Copa do Mundo de 1990, na Itália.
Angioni permaneceu no Cruz-Maltino até 1993, antes de ir para o Flamengo, onde trabalhou até 1997. Pelo Rubro-Negro, conquistou a Taça Guanabara e a Taça Rio em 1996 e, com isso, se consagrou campeão Carioca de maneira antecipada naquele ano. O diretor executivo também teve passagens por Palmeiras, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Olaria.
Atualmente, Angioni estava trabalhando no Fluminense, seu clube do coração. O dirigente estava no cargo desde 2018 e era sua quarta passagem pelo Tricolor. Teve a primeira oportunidade de trabalhar na equipe em 2000.
Angioni estava presente na conquista inédita do Fluminense na Libertadores em 2023. Além disso, participou dos títulos da Recopa Sul-Americana, de dois Campeonatos Cariocas, três Taças Guanabara e uma Taça Rio.
Confira nota do Fluminense lamentando a morte de Paulo Angioni
O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor… pic.twitter.com/w5YIsg1HZC— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 12, 2026
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