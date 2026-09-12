Marcão deve poupar alguns titulares do Fluminense para a Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão deve poupar alguns titulares do Fluminense para a LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/09/2026 10:40

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado (12), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV. O Tricolor busca manter a boa fase sob o comando de Marcão e diminuir a distância para a liderança do campeonato.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG vem para o duelo após derrota por 2 a 0 contra o Santos, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, na última quarta-feira (9). Na ocasião, Willian Arão e Oliva marcaram para o clube paulista. No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 8ª colocação, com 36 pontos.



Para o confronto, o Atlético-MG pode ter o retorno do zagueiro Léo Duarte, recuperado de lesão. Alexsander, suspenso pelo STJD por ofensas a Kaio Jorge, segue à disposição no Brasileirão. Ele deverá cumprir a punição apenas na Copa do Brasil. Pensando no jogo de volta da Sul-Americana, o treinador Eduardo Domínguez pode poupar apenas algumas peças.

Como chega o Fluminense

O Fluminense vive boa fase sob o comando de Marcão. O Tricolor está há seis jogos invicto, com quatro vitórias e dois empates. Na última quarta-feira (9), a equipe venceu o Platense (ARG) por 2 a 0 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores e está com a vaga encaminhada para a semifinal da competição.



Visando o jogo de volta da Libertadores, a tendência é que o Tricolor utilize um time praticamente reserva contra o Atlético-MG. A expectativa é que apenas Fábio e Serna, que foram titulares no duelo contra a equipe argentina, iniciem o duelo contra o Galo.

Atlético-MG x Fluminense

27ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV

Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco (Vitor Hugo) e Lodi; Castaño, Maycon, Fred; Bernard (Victor Hugo), Cuello, Reinier. Treinador: Eduardo Domínguez.

Fluminense: Fábio, Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Arana; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Serna e Castillo. Treinador: Marcão.



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)