Marcão deve poupar alguns titulares do Fluminense para a Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão deve poupar alguns titulares do Fluminense para a LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/09/2026 16:31

apenas dois dias de intervalo entre as partidas, já que enfrentam o Atlético-MG no sábado (12), às 16h, em Belo Horizonte.

O Fluminense terá uma agenda apertada até o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Assim como aconteceu no 2 a 0 sobre o Platense , pela ida, no Maracanã, os jogadores terão, já que enfrentam o Atlético-MG no sábado (12), às 16h, em Belo Horizonte.

O desgaste ficou evidente no segundo tempo contra a equipe argentina, quando o Tricolor diminuiu muito o seu ritmo e quase não atacou. Thiago Silva, Nonato e Millán foram alguns dos jogadores que admitiram o cansaço maior durante a partida.

Se não bastasse ter jogos no sábado e na terça, o time ainda encarou um clássico disputado com o Vasco que exigiu muito fisicamente e que aconteceu às 21h. Desta vez, o intervalo de tempo será um pouco maior, mas, por outro lado, haverá uma viagem à Argentina.



"Obviamente o cansaço é um fator importante durante os jogos. Eu também vi um time um pouco mais cansado do que o normal, mas é muito natural que aconteça, devido a tantas partidas e viagens. Nós jogamos sábado à noite um clássico importante, e eles (Platense) jogaram na sexta", afirmou Thiago Silva em entrevista após o 2 a 0 na terça-feira (8).



O desgaste físico só não é maior porque o Fluminense vinha de uma semana de treinos antes do clássico. E agora ganhou quatro dias de preparação até pegar o Atlético-MG.



"A gente teve um jogo muito intenso e muito tenso no clássico contra o Vasco. Foi definido nos detalhes. E foi às 21h, então a gente teve menos tempo de recuperação para essa partida", avaliou Nonato, que viu outro motivo para a queda de intensidade no segundo tempo contra o Platense:



"Copa (Libertadores) é muito mental. Então, por mais que soubesse que poderia abrir uma vantagem maior hoje, a gente tinha a noção que também não podia tomar um gol, o que complicaria para um jogo diferente. É muito mental E estratégico, não dá para sair para o jogo 100%, o time deles joga em transição, com essa bola longa".



Fluminense pode ir com time misto



Thiago Silva é um que deve ficar no banco, assim como Ganso e Martinelli. Já Hulk será desfalque por não poder enfrentar o ex-clube, segundo

Com o foco na Libertadores, o técnico Marcão vai poupar alguns titulares mais desgastados contra o Atlético-MG., assim como Ganso e Martinelli. Já, segundo cláusula no contrato entre Fluminense e Galo

Ainda assim, o jogo é importante para o Fluminense, que atualmente ocupa o quarto lugar no Brasileirão e corre o risco de sair do G-4 se tropeçar. Afinal, tem Bahia (dois pontos atrás) e Cruzeiro (a três pontos) em sua cola.



Período de descanso



Depois de enfrentar Atlético-MG e Platense, o Fluminense ainda tem o Corinthians fora de casa, no dia 20, antes da parada do campeonato para a Data Fifa. Com isso, serão 17 dias livres até voltar a jogar, em 8 de outubro, contra o Coritiba, no Maracanã.



