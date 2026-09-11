Marcão deve poupar alguns titulares do Fluminense para a LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense
Fluminense se preocupa com desgaste para sequência decisiva
Tricolor enfrenta o Atlético-MG no sábado para se manter no G-4 do Brasileirão, e buscará vaga na semifinal da Libertadores na terça-feira
Fluminense pode ir com time misto
Período de descanso
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STJD absolve presidente do Fluminense por polêmica em clássico
Mattheus Montenegro foi citado em súmula do árbitro Davi Lacerda por irritação em duelo contra o Vasco realizado no último sábado (5)
Fluminense tem trunfo para melhorar retrospecto diante do Atlético-MG
Desde que Marcão assumiu o elenco, o Tricolor está há seis jogos sem perder; desempenho recente na casa do time mineiro é ruim
Entregadora dá queixa contra John Kennedy, do Fluminense, por ameaça
Atacante, de 24 anos, passou por procedimento cirúrgico no joelho e não deverá entrar em campo pelo Tricolor na atual temporada
Cano sofre lesão de grau 3 na coxa e deve ficar dois meses sem jogar
Zagueiro Ignácio, que desfalcou o Fluminense contra o Platense, também teve contusão muscular na região e deverá ficar sem atuar por 15 dias
Sem Cano e Ignácio, Fluminense inicia preparação para pegar o Galo
Tricolor deverá ter mudanças na escalação para partida contra o clube mineiro em partida pelo Brasileirão; Hulk é desfalque certo
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