Thiago Silva em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 10/09/2026 18:00

Dois dias depois da vitória sobre o Platense pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã, o Fluminense iniciou seus treinos de olho no Atlético-MG, adversário do próximo sábado (12), em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ignácio , de 29 anos, foi ausência.

O jogador não entrou em campo na partida da Libertadores, sendo desfalque de última hora. O motivo da ausência foi porque Ignácio sentiu dores na coxa esquerda. Julián Millán formou a dupla de defesa tricolor ao lado de Thiago Silva.

A tendência é que o Fluminense tenha uma equipe com mudanças para o duelo contra o Atlético-MG. Assim como o Athletico-PR, o clube mineiro manda suas partidas em um estádio que tem gramado sintético, o que gera preocupação na comissão técnica do Tricolor. Na partida contra o Furacão há duas semanas, Thiago Silva foi poupado, o que deverá acontecer novamente.

O clube mineiro também poderá ter mudanças na equipe já que tem compromisso pelas quartas de final da Sul-Americana na próxima quarta-feira (16). O Galo perdeu o jogo de ida por 2 a 0 para o Santos e terá que reverter a vantagem do Peixe em Minas para avançar para as semifinais.

O Fluminense deverá ter outras mudanças na escalação pela proximidade da partida de volta da Libertadores contra o Platense, na Argentina. Outro desfalque certo é o do atacante Hulk. Por conta de um acordo com o Atlético-MG, o veterano não poderá encarar o ex-clube em duelos realizados na Arena MRV.

Com a ausência de Hulk, o Fluminense deverá ter Rodrigo Castillo como titular. Germán Cano, que se lesionou na partida contra o Platense, não deve ter condições de jogo. O camisa 14 sofreu uma lesão na coxa direita e realizou exames. O período em que o argentino irá desfalcar o Tricolor ainda não é conhecido pelas comissão técnica.

A partida diante do clube mineiro é considerada importante para o Fluminense na luta pelas primeira colocações do Brasileiro. Atualmente em quarto lugar na tabela, o clube das Laranjeiras tem a mesma pontuação que o Athletico-PR. Uma vitória diante dos mineiros poderá resultar e ganho de posição, caso o Furacão tropece diante do Coritiba, em clássico, que será disputa no Couto Pereira, nesta sexta-feira (11).