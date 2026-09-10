Thiago Silva em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Sem Cano e Ignácio, Fluminense inicia preparação para pegar o Galo
Tricolor deverá ter mudanças na escalação para partida contra o clube mineiro em partida pelo Brasileirão; Hulk é desfalque certo
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Castillo tem chance importante para recuperar espaço no Fluminense
Atacante argentino não joga desde a saída de Luis Zubeldía e pode voltar a campo, já que o titular Hulk está fora contra o Atlético-MG
Mumuzinho com Thiago Silva sobre amizade com Marcão: 'Quer dar pitaco'
Cantor é amigo pessoal do zagueiro e do treinador do Fluminense, e costuma gravar vídeos com cunho humorístico para as redes sociais
Thiago Silva brinca sobre futura parceria com Marcão: 'Já contratado'
Zagueiro rasga elogios ao amigo e treinador do Fluminense e fala sobre a possibilidade de os dois trabalharem juntos numa comissão técnica
Fluminense tem desfalque certo na Argentina, e Cano preocupa
Por outro lado, Canobbio retornará à equipe após cumprir suspensão para a partida de volta das quartas de final da Libertadores
Thiago Silva critica Ancelotti por excluir experientes da Seleção
Treinador italiano afirmou que não deverá utilizar jogadores com mais de 30 anos nas convocações para o próximo ciclo visando a Copa de 2030
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