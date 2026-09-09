Thiago Silva em ação pelo Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Thiago Silva em ação pelo Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/09/2026 09:00 | Atualizado 09/09/2026 09:03

Rio - O zagueiro Thiago Silva , que fez parte do elenco da seleção brasileira em quatro Copas do Mundo, criticou o técnico Carlo Ancelotti por ter declarado que jogadores acima dos 30 anos não farão parte do ciclo para o Mundial de 2030. Na opinião do jogador do Fluminense, há atletas nessa faixa etária que podem ser importante para o Brasil.

"Quer que eu minta ou fale a verdade? Você não pode descartar quem tem 31, 32, 33. Eu quase fui para a Copa com 41. Não pode descartar quem está vivendo um bom momento. Em Seleção Brasileira as coisas tem que ser devagar. Não pode tirar todo mundo e por novo. Tem que ser passo a passo. É muito difícil ser jogador de seleção brasileira, é muito diferente de clube. ele vem do futebol europeu que é mais fácil fazer. Aqui não funciona assim. Você precisa mudar e dar resultado. E se possível jogar bem. Eu não gosto desse tipo de mudança. Não concordo, porém ele que está no comando", disse em entrevista à "SuperRádio Tupi".

Thiago Silva trabalhou diretamente com Ancelotti quando deixou o Fluminense para defender o Milan, em 2008. Ficaram juntos apenas por uma temporada antes de o italiano ser contratado pelo Chelsea e deixar Milão.

Para a Copa de 2026, o zagueiro acabou figurando na pré-lista de Carlo Ancelotti. Porém, o italiano acabou preferindo convocar Danilo, que foi lateral-direito durante toda a carreira, para o setor. Na Copa do Mundo, o jogador do Flamengo acabou atuando em sua posição de origem.