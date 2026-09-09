Thiago Silva em ação pelo Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Thiago Silva critica Ancelotti por excluir experientes da Seleção
Treinador italiano afirmou que não deverá utilizar jogadores com mais de 30 anos nas convocações para o próximo ciclo visando a Copa de 2030
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Jogadores do Fluminense homenageiam Angione, internado com câncer
Diretor de futebol do Tricolor passou por cirurgia e deixou a UTI nesta terça-feira; Hulk revela visita do elenco em hospital
Marcão admite dificuldades e vê lições em vitória do Fluminense
Treinador admite necessidade de fazer correções após queda de desempenho no segundo tempo e evitar repetir erros na partida de volta
Thiago Silva evita clima de 'oba-oba' com vitória e enaltece Marcão
Zagueiro teve atuação segura e foi importante para o Fluminense não sofrer gols contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores
Hulk celebra boa fase no Fluminense: 'Tive muita resiliência'
Atacante marcou na vitória tricolor sobre o Platense e soma seis participações em gols nos últimos seis jogos da temporada
Ganso valoriza vantagem do Fluminense na Libertadores: 'Importante'
Camisa 10 deu assistência para o segundo gol marcado por Hulk, na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no Maracanã, nas quartas de final
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