Marcão é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Marcão admite dificuldades e vê lições em vitória do Fluminense
Treinador admite necessidade de fazer correções após queda de desempenho no segundo tempo e evitar repetir erros na partida de volta
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Thiago Silva evita clima de 'oba-oba' com vitória e enaltece Marcão
Zagueiro teve atuação segura e foi importante para o Fluminense não sofrer gols contra o Platense, nas quartas de final da Libertadores
Hulk celebra boa fase no Fluminense: 'Tive muita resiliência'
Atacante marcou na vitória tricolor sobre o Platense e soma seis participações em gols nos últimos seis jogos da temporada
Ganso valoriza vantagem do Fluminense na Libertadores: 'Importante'
Camisa 10 deu assistência para o segundo gol marcado por Hulk, na vitória sobre o Platense por 2 a 0, no Maracanã, nas quartas de final
Fluminense vence Platense e sai na frente nas quartas da Libertadores
Com gols de Hulk e Nonato, Tricolor faz 2 a 0 no Maracanã e constrói boa vantagem para a partida de volta, em Buenos Aires
Ignácio sente dores na coxa e desfalca Fluminense na Libertadores
Zagueiro fica fora do jogo com o Platense, da Argentina, nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final
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