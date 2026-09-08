Marcão é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

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Rodrigo Souza
Rio - O Fluminense largou na frente por uma vaga na semifinal, mas ficou com gosto de "quero mais". O Tricolor fez o dever de casa, venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no Maracanã, e construiu uma ótima vantagem. O técnico Marcão valorizou o resultado, mas admitiu que houve uma queda de rendimento no segundo tempo e tirou lições para a partida de volta.
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"Fizemos um grande primeiro tempo. Criamos variações em cima do que tínhamos treinado. Sabíamos que a equipe deles ia tentar responder. No segundo tempo, tivemos dificuldade. Tentamos manter o controle, mas ficou uma trocação que não é bom. Precisamos entender o que ocorreu no segundo tempo para que no jogo da volta a gente possa corrigir", disse o técnico tricolor.
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Após um início truncado, o Fluminense conseguiu controlar a posse de bola, se impôs e construiu a vitória com gols de Nonato e Hulk. No segundo tempo, o Tricolor não conseguiu manter o controle do jogo e viu o Platense incomodar. O time argentino, no entanto, não conseguiu transformar o volume em chances claras. O técnico Marcão destacou que não tem nada resolvido.
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"É lógico que queríamos ter feito três ou quatro gols. Mas do outro lado tem uma equipe que temos que ter respeito. Já vieram em São Paulo e conseguiram uma vitória contra o Corinthians, sabe jogar Libertadores. O resultado é importante, mas não tem nada decidido. Temos que achar um equilíbrio para a partida de volta", afirmou o treinador tricolor.
Com a vitória, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o time argentino na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. Antes, enfrenta o Atlético-MG, no sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.