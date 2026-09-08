Marcão é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Marcão é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/09/2026 22:12

Rio - O Fluminense largou na frente por uma vaga na semifinal, mas ficou com gosto de "quero mais". O Tricolor fez o dever de casa, venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0 , nesta terça-feira (8), no Maracanã, e construiu uma ótima vantagem. O técnico Marcão valorizou o resultado, mas admitiu que houve uma queda de rendimento no segundo tempo e tirou lições para a partida de volta.

"Fizemos um grande primeiro tempo. Criamos variações em cima do que tínhamos treinado. Sabíamos que a equipe deles ia tentar responder. No segundo tempo, tivemos dificuldade. Tentamos manter o controle, mas ficou uma trocação que não é bom. Precisamos entender o que ocorreu no segundo tempo para que no jogo da volta a gente possa corrigir", disse o técnico tricolor.

Após um início truncado, o Fluminense conseguiu controlar a posse de bola, se impôs e construiu a vitória com gols de Nonato e Hulk. No segundo tempo, o Tricolor não conseguiu manter o controle do jogo e viu o Platense incomodar. O time argentino, no entanto, não conseguiu transformar o volume em chances claras. O técnico Marcão destacou que não tem nada resolvido.

"É lógico que queríamos ter feito três ou quatro gols. Mas do outro lado tem uma equipe que temos que ter respeito. Já vieram em São Paulo e conseguiram uma vitória contra o Corinthians, sabe jogar Libertadores. O resultado é importante, mas não tem nada decidido. Temos que achar um equilíbrio para a partida de volta", afirmou o treinador tricolor.

Com a vitória, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o time argentino na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. Antes, enfrenta o Atlético-MG, no sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.