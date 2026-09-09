Germán Cano saiu de campo com dores na coxa direita, na terça - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Germán Cano saiu de campo com dores na coxa direita, na terçaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/09/2026 11:28

não poderá contar com Nonato e possivelmente Germán Cano para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Platense. Enquanto o volante está suspenso, o centroavante deixou o Maracanã mancando, após o

O Fluminensepara o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Platense. Enquanto, oo, após o 2 a 0 de terça-feira (8) , pela ida.

Titular no lugar de Hércules, que voltou a ser relacionado após problema físico, Nonato recebeu o terceiro cartão amarelo. Ele foi um dos destaques da equipe, tendo marcado o primeiro gol.



Já Germán Cano machucou a coxa direita durante uma arrancada do meio de campo até a área, quando sentiu a lesão no momento em que chutava. O lance poderia ter resolvido o confronto se tivesse saído o gol.



O camisa 14, que é reserva e entrou no segundo tempo, não conseguiu continuar em campo e deixou o Fluminense com um a menos nos minutos finais da partida. Ele passará por exames para avaliar o grau da lesão, mas a tendência é que fique fora das próximas partidas, incluindo o Platense.



Já Canobbio volta a ser opção do técnico Marcão, após ser desfalque por cumprir suspensão automática pelo cartão vermelho recebido nas oitavas de final.



O que o Fluminense precisa pra se classificar



Após a vitória por 2 a 0 no Maracanã, o Tricolor poderá perder por até um gol de diferença na Argentina, na terça-feira (15), às 19h (de BRasília). Caso a derrota seja por dois gols de saldo, a decisão por uma vaga na semifinal da Libertadores será nos pênaltis.

E o Platense só se classifica diretamente se vencer por três ou mais gols de diferença.