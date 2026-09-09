Germán Cano saiu de campo com dores na coxa direita, na terçaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Fluminense tem desfalque certo na Argentina, e Cano preocupa
Por outro lado, Canobbio retornará à equipe após cumprir suspensão para a partida de volta das quartas de final da Libertadores
O que o Fluminense precisa pra se classificar
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