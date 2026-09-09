Na estreia de Marcão, contra o Palmeiras, Thiago Silva ajudou com orientações à beira do campo - Lucas Merçon/Fluminense

Na estreia de Marcão, contra o Palmeiras, Thiago Silva ajudou com orientações à beira do campoLucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/09/2026 17:32

como uma espécie de auxiliar contra o Palmeiras e também tem feito sugestões táticas no dia a dia e nos jogos.

Thiago Silva nunca escondeu que deseja seguir a carreira de técnico quando se aposentar dos gramados e já tem praticado um pouco no Fluminense. Amigo de Marcão, o experiente zagueiro de 41 anos já ficoue também tem feito sugestões táticas no dia a dia e nos jogos.

Não é o único ouvido pelo técnico do Tricolor, mas a relação próxima entre os dois levanta uma possibilidade para o futuro: os dois trabalharem juntos numa comissão técnica. E Thiago Silva não descartou essa possibilidade e ainda brincou.



"Ele já está contratado", disse com um sorriso, antes de complementar: "Agora ele está me contratando, mas depois pode ser eu".



Mas, por enquanto, Thiago Silva prefere seguir como zagueiro e afasta a ideia de estar trabalhando como mais um auxiliar do técnico. "Temos que parar um pouco de falar isso, porque tem os auxiliares dele, Cadu, e Gabriel. Eu estou ajudando, assim como fiz com os outros treinadores também dentro de campo, com a minha liderança, com a minha visão de jogo".

Parceria entre Thiago Silva e Marcão começou há 20 anos

A relação entre os dois vem desde 2006, no início da carreira do zagueiro e a última temporada do então volante no Fluminense. Eles continuaram próximos ao longo dos anos e agora reeditam a parceria, um como capitão em campo e o outro como técnico.



"A gente tem uma amizade de muito tempo. Então fica um pouco mais fácil pra eu falar, porque é uma pessoa extraordinária, com a humildade dele. Acabei de sair da cozinha ali e as meninas falaram (para o Marcão): 'Você é muito legal, né?'. Então, todos têm essa imagem do Marcão", disse Thiago Silva.



Entretanto, o zagueiro fez questão de ressaltar que a humildade de Marcão para ouvir sugestões dos jogadores não pode ser vista como algo ruim.



"Essa humildade não é ser otário. Ele sabe o momento de apertar, de cobrar. E aqui ele está super à vontade com a gente. Todos os momentos que ele assumiu o Fluminense, seja nos bons nos outros difíceis ele estava ali preparado. Então acho que a gente tem que valorizar o que nós temos aqui no nosso Brasil. Treinadores que normalmente não se falam muito, mas que estão entregando resultados. A gente tem muitos bons treinadores aqui. Eu acho que ele merece", exaltou o experiente jogador.