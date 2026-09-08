Thiago Silva em ação pelo Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Thiago Silva em ação pelo Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 08/09/2026 22:02

"Conseguimos impor nosso ritmo de jogo. Em termos de facilidade, não tem. Trabalhamos muito, nos concentramos, eles tiveram um dia a mais de descanso. Pelo contexto geral, nós fizemos um grande jogo. Mas não tem nada decidido. Eles chegaram nessa fase assim como nós com méritos. Vamos usar nossa vantagem, mas vamos lá para ganhar", disse o camisa 3.

Desde a saída de Luis Zubeldía, Thiago Silva vem tendo papel importante dentro e fora de campo. Quando joga, é uma espécie de treinador do sistema defensivo e os olhos do técnico Marcão dentro das quatro linhas. Já quando não joga, mantém a postura ajudando do banco de reservas. O zagueiro, no entanto, descartou o rótulo de "auxiliar" e valorizou o trabalho do novo treinador do Fluminense.

"Temos que parar de falar um pouco disso. Tem os auxiliares dele ao lado. Eu estou ajudando ele assim como ajudei outros treinadores dentro de campo com a minha liderança e visão de jogo. É claro que para um amigo é ainda mais especial, por compartilhar esse momento no clube do coração. Fico feliz de ajudar de alguma forma", completou o zagueiro.

Com a vitória, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o time argentino na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. Antes, enfrenta o Atlético-MG, no sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.