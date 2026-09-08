Jogadores do Fluminense comemoram o gol sobre o Platense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Jogadores do Fluminense comemoram o gol sobre o PlatenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/09/2026 20:56

Rio - O Fluminense largou na frente por uma vaga na semifinal da Libertadores. Com grande atuação dos seus jogadores mais experientes, o Tricolor venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0, nesta terça-feira (8), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. Nonato e Hulk marcaram os gols da vitória tricolor ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Libertadores. O Tricolor volta a campo contra o time argentino na próxima terça-feira (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad Vicente de López, na Argentina. Antes, enfrenta o Atlético-MG, no sábado (12), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.

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Fluminense resolve o jogo no primeiro tempo

Embalado pelo bom momento sob o comando de Marcão, o Fluminense começou o jogo dominando as ações e construiu uma ótima vantagem com atuação decisiva dos veteranos. Após um início truncado com o time argentino incomodando a saída de bola, o Tricolor encontrou a solução dos problemas nos pés de Ganso. O camisa 10, aos poucos, organizou o time e fez tudo fluir.

Após controlar as ações, o Fluminense começou a incomodar o Platense. Em uma saída de jogo errada do time argentino, Ganso roubou a bola na lateral e iniciou o contra-ataque. Hulk recebeu no meio-campo e deu passe em profundidade para Nonato, que avançou com campo livre. O volante ficou cara a cara com o goleiro Cozzani e bateu na saída para abrir o placar.

O Fluminense cresceu após abrir o placar. Nos pés de Ganso, os espaços apareciam. O camisa 10 encontrou duas vezes Serna, que não conseguiu dar sequência e concluir. O maestro tricolor, então, deu lindo passe para Hulk, que não perdoou. O atacante ficou cara a cara com o goleiro Cozzani e bateu no canto para ampliar o placar no Maracanã.

Com a vantagem no placar, o Fluminense recuou as linhas e diminuiu o ritmo no segundo tempo. Com isso, o Platense cresceu no jogo e ficou mais tempo com a bola no pé. O time argentino, no entanto, não conseguia transformar o volume em chances claras. Em meio a limitação na criação das jogadas, os hermanos insistiram em cruzamentos, mas a maioria sem eficiência.



Mesmo com as substituções, o Fluminense não conseguiu retomar o domínio imposto no primeiro tempo. Sem organização para sair jogando, o Tricolor errava muitos passes e não conseguia encaixar os contra-ataques. Nos acréscimos, os donos da casa tiveram uma chance cara a cara com Germán Cano para aumentar a vantagem, mas o artilheiro perdeu.

Fluminense x Platense (ARG)

Libertadores - Jogo de ida das quartas de final

Data: 08/09/2026

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Renê (Guilherme Arana); Martinelli (Hércules), Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Soteldo (Savarino), Serna e Hulk (Germán Cano). Técnico: Marcão

Platense (ARG): Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignácio Vázquez, Victor Cuesta e Tomás Silva; Maximiliano Barrios, Pablo Ferreira e Guido Mainero (Juan Gauto); Gastón Togni (Bautista Merlini), Nicolás Retamar (Franco Zapiola) e Bruno Sepúlveda (Augusto Lotti). Técnico: Martin Palermo

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Gols: Nonato, aos 21' do 1ºT (1-0); Hulk, aos 31' do 1ºT (2-0)

Cartões amarelos: Nonato, Savarino (FLU); Victor Cuesta (PLA)

