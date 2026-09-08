Hulk em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense

Hulk em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/09/2026 14:58

Desde que chegou, Hulk soma quatro gols e duas assistências em 12 jogos pelo Tricolor. O próximo compromisso do Fluminense será contra o Platense (ARG), nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.