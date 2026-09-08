Hulk em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense

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Theo Faria
Contratado pelo Fluminense depois de rescindir com o Atlético-MG, em maio, Hulk comentou o processo de adaptação ao clube carioca. O começo não foi fácil, mas o atacante conseguiu engrenar e acumular boas atuações, principalmente sob o comando de Marcão.
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“Estou totalmente adaptado. É natural e normal a cobrança, principalmente quando se vem de um clube do qual é ídolo, tem um nome e uma carreira consolidada. A torcida queria que eu mostrasse. Estava tranquilo, sabia que as coisas iriam acontecer”, disse o jogador, em entrevista à ‘Romário TV’.

O centroavante também comentou a saída de Luis Zubeldía, demitido há quase um mês: “A cobrança era grande pelos resultados, a impaciência é natural quando um clube grande fica muitos jogos sem vencer. Nessa situação, é normal que tomem a decisão de mudar”.
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Desde que chegou, Hulk soma quatro gols e duas assistências em 12 jogos pelo Tricolor. O próximo compromisso do Fluminense será contra o Platense (ARG), nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.