Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 08/09/2026 09:22 | Atualizado 08/09/2026 09:23

De olho em uma vaga na semifinal da Libertadores, o Fluminense receberá o Platense (ARG) nesta terça-feira (8). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental. O embate de volta acontecerá na próxima semana, dia 15, no mesmo horário, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.

Onde assistir?

O duelo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Como chega o Fluminense

Como chega o Platense



O time argentino passa por um momento de oscilação e não vence há duas partidas. O objetivo é conquistar um bom resultado para levar a decisão do mata-mata em aberto para casa.



O técnico Martín Palermo deve manter a base da equipe principal para o confronto.

Ficha técnica

Fluminense x Platense (ARG)

Data e hora: 08/09/2026, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)



FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Lucho); Soteldo, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.



PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Cristian Ferreira e Maximiliano Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini e Gastón Togni; Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.

