De olho em uma vaga na semifinal da Libertadores, o Fluminense receberá o Platense (ARG) nesta terça-feira (8). A bola vai rolar às 19h (de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final do torneio continental. O embate de volta acontecerá na próxima semana, dia 15, no mesmo horário, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires.
O duelo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
Como chega o Fluminense
O Tricolor engatou sequência positiva e vive boa fase sob o comando de Marcão, que conseguiu recuperar a confiança dos jogadores. Desde que o auxiliar permanente do clube assumiu o lugar de Luis Zubeldía, demitido há quase um mês, foram três vitórias e dois empates.
O time argentino passa por um momento de oscilação e não vence há duas partidas. O objetivo é conquistar um bom resultado para levar a decisão do mata-mata em aberto para casa.
O técnico Martín Palermo deve manter a base da equipe principal para o confronto.
Ficha técnica
Fluminense x Platense (ARG)
Data e hora: 08/09/2026, às 19h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Andrés Matonte (URU) Auxiliares: Horacio Ferreiro (URU) e Andrés Nievas (URU) VAR: Andrés Cunha (URU)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso (Lucho); Soteldo, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.
PLATENSE: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Cristian Ferreira e Maximiliano Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini e Gastón Togni; Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.
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