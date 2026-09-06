Guga atuando no clássico entre Fluminense e Vasco neste último sábado (5)MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Guga critica gramado após jogo: 'Não me recordo de um campo tão ruim'
Lateral exaltou a grandeza do Maracanã e lamentou as condições atuais do local; ele concedeu a entrevista na zona mista ao fim da partida
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Fluminense critica arbitragem 'mais uma vez protagonista' contra o Vasco
Tricolor das Laranjeiras publicou nota oficial com questionamentos ao juiz do clássico deste sábado (5), por lances em Canobbio e Serna
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Técnico do Fluminense elogiou a atuação da equipe no triunfo por 1 a 0 e pediu apoio da torcida nesta terça-feira (8), pela Libertadores
Hulk critica árbitro de Flu x Vasco: 'Ele dá uma peitada no Canobbio'
Atacante do Tricolor também reclamou de falta de critério da arbitragem; ele concedeu entrevista durante o intervalo do clássico
Fluminense fecha acordo e anuncia nova patrocinadora
A marca fica estampada na parte frontal dos shorts do time de futebol profissional; parceria é válida até o fim desta temporada
Fluminense sofre três desfalques antes de duelo com o Vasco
O meio-campista Hércules e os zagueiros Thiago Silva e Jemmes estão de fora do clássico contra o rival de São Cristóvão neste sábado (5)
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