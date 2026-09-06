Guga atuando no clássico entre Fluminense e Vasco neste último sábado (5) - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Guga atuando no clássico entre Fluminense e Vasco neste último sábado (5)MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Publicado 06/09/2026 12:36 | Atualizado 06/09/2026 12:37

Rio - O lateral titular da equipe do Fluminense, Guga, se demonstrou muito insatisfeito com as atuais condições do gramado do Maracanã e fez fortes críticas após a vitória do Tricolor por 1 a 0 no clássico com o Vasco, neste último sábado (5). Em entrevista na zona mista questionaram o jogador sobre o campo e sobre a arbitragem de Davi de Oliveira Lacerda.

"Não me recordo de ter jogado em um campo tão ruim, aqui no Brasil, como está o Maracanã hoje. É desesperador. Pela grandeza que é o estádio, a gente não pode ter um gramado nesse estado", disse o jogador.

Guga também criticou de forma veemente os critérios e a qualidade do juiz que apitou o clássico.

"Sobre a arbitragem, antes do jogo a gente já tinha falado que era um árbitro muito confuso, que ele se perde dentro da partida. E, além disso, acho que ele não está preparado para apitar um jogo grande desse (Fluminense e Vasco), porque as atitudes que ele teve dentro da partida, e não digo nem só questão de critério, não, mas de atitudes dele, da forma como trata o jogador. Eles pedem tanto respeito, só que eles são incapazes de darem respeito aos jogadores (...).".

