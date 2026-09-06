Marcão em entrevista coletiva após triunfo sobre o Vasco - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão em entrevista coletiva após triunfo sobre o VascoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/09/2026 10:27

Rio - Após a vitória do Fluminense por 1 a 0 diante do Vasco , pelo Brasileiro, Marcão justificou a ausência de Thiago Silva no time titular. Segundo o treinador, o zagueiro sentiu um incômodo no joelho e foi preservado para o duelo de terça-feira (8), diante do Platense, pela Libertadores.

"O Thiago (Silva) queria muito estar dentro. Ele também sentiu um incômodo no joelho, como Hércules e Jemmes. Esse espaço de sábado para terça é muito curto e não podemos correr risco. Optamos por preservá-lo para que terça-feira ele possa estar limpo, 100%, para fazer uma grande partida. Mas a confiança é muito grande no grupo e no elenco que temos. Hoje Millán e Ignácio fizeram uma grande partida e, quando a gente puder contar com o Thiago, estaremos contando com ele dentro ou fora de campo, e quando não der vamos usar os meninos que estão bem estruturados", disse Marcão.



Sobre o triunfo, Marcão foi pragmático. O treinador reconheceu o bom momento do Vasco e admitiu que as equipes se alternaram no domínio do jogo. Contudo, valorizou o Fluminense por aproveitar a chance de marcar o gol que garantiu a vitória.

"O clássico tem que ser dessa maneira. A posse ia mudar, em algum momento o Vasco ia tomar conta do jogo, o Fluminense ia tomar conta do jogo. A equipe adversária vem em um grande momento. Quando o momento fosse do Vasco, a gente tinha que saber se defender. Foi o que aconteceu no começo do jogo. Na hora que tinha oportunidade de atacar em gols, foi o que aconteceu. Vitória importante para que nosso torcedor esteja com nossos guerreiros na terça-feira (pela Libertadores)", comentou.



Confira outras respostas de Marcão

Briga pelo Brasileiro

"Nosso desafio é jogo a jogo, é fazer o melhor em cada jogo e somando pontos. Lá no final, se der para a gente jogar, a gente vai lutar por isso. Sempre pelo Fluminense lutando lá em cima, buscando a melhor posição. Vamos jogo a jogo e com a certeza de fazer jogos bons. Lá no final a gente vê o que vai acontecer".



Função de Canobbio

"O Vasco colocou o Puma, o Canobbio fez uma grande partida tática... optamos pelo Arana para dobrar com o Renê, e colocamos o Canobbio por dentro para revezar com o Serna. Tem um lance que poderia ser do VAR, que o Adson segurou o Serna. O que a gente pensou foi em um Vasco mais aberto, pensando nas jogadas deles naquele momento".



Uso de Savarino



"Mais um grande jogador. A gente vai avaliando conforme as partidas. Nesse jogo, por ter colocado o Arana, precisa de um jogador para uma função mais tática, como da outra vez a gente optou pelo Riquelme. Ele está treinando, e vamos colocá-lo por dentro ou pelo lado. A gente conta muito com ele".

Atuações de Martinelli e Nonato

"É o equilíbrio da nossa equipe quando esses jogadores vão bem, a chance de êxito aumenta. Eu tinha falado antes do jogo, sobre a possibilidade do Martinelli, sobre Seleção... E, realmente, quando Martinelli está em um dia bom nos ajuda bastante. No final do primeiro tempo começou a aparecer, sabe jogar no meio espaço, joga dentro, joga fora, e o Nonato completa isso. Tenho três/quatro jogadores da posição que estão muito bem, e hoje não podemos contar com o Hércules".



Jogo agressivo do Vasco



"Todas as vezes que a gente enfrentou essa equipe do Vasco, a gente sabia que eles viriam num tom a mais, mais agressivo. Eles acham que ganham assim do Fluminense. A gente teve que ter um equilíbrio, jogar forte, jogar igual, agressivo. A gente entendeu no intervalo que o jogo não é esse. A gente tinha que ser agressivo sem a bola, mas fazer nosso jogo com a bola. Voltamos mais equilibrados, mais organizados, e conseguimos fazer nossas jogadas. Só tenho a agradecer a esses guerreiros que entregaram tudo. Nossa torcida acreditou. Quando eles estão com essa sintonia, é muito difícil para nossa equipe ser batida".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci