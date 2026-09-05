Marcão comanda treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão comanda treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 05/09/2026 12:49 | Atualizado 05/09/2026 13:45





Até o momento, Marcão teve seis partidas: três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Rio - O Fluminense joga com o Vasco, em partida válida pelo Brasileirão , neste sábado (5). O duelo, que será realizado no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), é o sétimo clássico do Marcão como técnico do Tricolor das Laranjeiras. Apesar de ter um retrospecto positivo em clássicos, o técnico tricolor nunca venceu o rival de São Cristóvão.Até o momento, Marcão teve seis partidas: três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Contra o Flamengo

O Rubro-Negro foi o único que derrotou Marcão dentre os rivais. Foram duas partidas: a primeira foi uma derrota por 2 a 0, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019. E o segundo encontro foi o último em que Marcão esteve à frente do Fluminense, vencendo por 3 a 1, no Brasileirão de 2021.

Contra o Botafogo

Contra o rival alvinegro, Marcão tem 100% de aproveitamento, vencendo os dois confrontos. O primeiro jogo terminou 1 a 0, no Campeonato Brasileiro de 2019, e o segundo terminou 2 a 0, novamente pelo Brasileirão, mas em 2021.

Contra o Vasco

Por fim, o rival que é considerado como a "pedra no sapato" do treinador em clássicos. Diante do Vasco, Marcão teve dois confrontos; em ambas as vezes, o resultado final foi empate. A primeira partida foi em 2019 e terminou 0 a 0 no Maracanã. Cerca de um ano depois, encontraram-se novamente, mas em São Januário, empatando com um gol para cada lado.



Neste confronto, Marcão tem a oportunidade de quebrar esta sequência negativa e manter o Fluminense na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, atualmente com 42 pontos.