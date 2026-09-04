Carlos Areco irá reforçar o Fluminense Sub-20 - Leonardo Brasil/FFC

Carlos Areco irá reforçar o Fluminense Sub-20Leonardo Brasil/FFC

Publicado 04/09/2026 15:43

Rio - O Fluminense oficializou nesta sexta-feira (4) a contratação do zagueiro Carlos Areco, de 19 anos, que irá reforçar a equipe sub-20 comandada por Fred. Em entrevista ao site oficial do clube, o paraguaio destacou a importância do Tricolor no cenário nacional.

"Sempre sonhei vir para o Fluminense, um dos maiores clubes do Brasil. É uma sensação única e muito importante para mim. Fiquei impactado quando recebi a notícia. Tenho uma grande responsabilidade, mas estou preparado. Só quero fazer meu trabalho e colocar em prática tudo o que estou aprendendo com Fred", disse.

O defensor vinha treinando no Fluminense há algum tempo e acabou assinando contrato até o fim de 2028. Ele defendia o Sportivo Trinidense, do Paraguai.

"Cheguei há dois meses, mas já me sinto bem no dia a dia, porque meus companheiros me tratam como uma família. Meu sonho é ganhar títulos e chegar ao profissional, porque jogar aqui não é para qualquer um. Significa um compromisso muito forte. Quando você veste a camisa, tem que dar a vida em campo", concluiu.