Andrés Matonte em açãoCesar Greco / Palmeiras
Saiba o histórico do árbitro que vai apitar Fluminense x Platense
Tricolor está invicto com o juiz uruguaio Andrés Matonte, que será o responsável pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores
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Hulk sonha conquistar a Libertadores pelo Fluminense: ‘É uma obsessão’
Atacante destacou a importância do apoio da torcida para tentar buscar o troféu; adversário nas quartas de final será o Platense (ARG)
Em reunião da arbitragem, Flu protesta por pênalti marcado em Viveros
Lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR; o próprio atacante foi para a cobrança e deixou tudo igual
Fluminense pode ter retorno de Freytes no clássico contra o Vasco
Zagueiro se recuperou de um edema ósseo no tornozelo direito, sofrido no dia 29 de julho, e deve ser relacionado para o próximo jogo
Santos avança pela contratação do meia Lima, do Fluminense
Fora dos planos do Tricolor, meio-campista recebeu proposta de empréstimo com opção de renovação por mais um ano para defender o Peixe
Thiago Silva volta a treinar com elenco do Fluminense
Zagueiro, de 41 anos, não enfrentou o Athletico-PR; Marcão afirmou que o defensor vinha sentindo dores na semana passada
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