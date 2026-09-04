Andrés Matonte em ação - Cesar Greco / Palmeiras

Andrés Matonte em açãoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 04/09/2026 13:36

Fluminense vai encarar o Platense (ARG) na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Os tricolores têm um motivo para se animarem, já que Andrés Matonte será o árbitro do duelo. O time carioca nunca perdeu com o uruguaio no comando - foram três vitórias e dois empates.

Em mata-mata foram apenas duas partidas: o 2 a 0 sobre o Olimpia (PAR), nas quartas de final da Libertadores de 2023, e o 2 a 1 sobre o Grêmio, na Libertadores de 2024, que terminou com classificação do Fluminense nos pênaltis.

Além disso, apitou o empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, pela Libertadores de 2024. Já em 2025, esteve à frente do 1 a 1 com o Unión Española (CHI), pela Copa Sul-Americana.

Por fim, Andrés Matonte comandou a vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Bolívar (BOL), nesta edição da Libertadores. Na ocasião, ele foi criticado por ser pouco rígido com a cera adversária.

Experiência do árbitro

Apesar de jovem, o juiz tem experiência em grandes competições como a Copa do Mundo e a Copa do Mundo de Clubes, mas a grande maioria de seus jogos são em torneios internacionais da Conmembol e no Campeonato Uruguaio.

Na Copa do Mundo de 2022, foi escalado para comandar Cróacia e Canadá. O jogo terminou 4 a 1 para a seleção europeia e Andrés Matonte deu cartões quatro amarelos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria