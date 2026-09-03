Thiago Silva em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Thiago Silva em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/09/2026 13:15

Thiago Silva não participou da partida contra o Athletico-PR, no último domingo (30), na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O zagueiro, de 41 anos, sentiu dores na semana anterior.

"Não podemos contar com ele hoje (domingo), mas acredito que nos próximos jogos a gente vai poder contar. (Hoje) por conta do campo sintético, ele sentiu dores durante esses dois últimos dias, mas vamos cuidar, porque eu acredito que nas próximas partidas ele vai estar em campo nos ajudando", disse Marcão depois do jogo contra o Athletico-PR.

Além do clássico contra o Vasco, o Fluminense tem mais um jogo importantíssimo nos próximos dias. Na terça-feira da semana que vem (8), o Tricolor irá encarar o Platense, no Maracanã, às 19h (de Brasília), no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.