Fluminense emprestou Lima para o América do México, mas o meia não se firmou - Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense emprestou Lima para o América do México, mas o meia não se firmouLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/09/2026 14:45

Rio - Fora dos planos do Fluminense para a temporada, o meia Lima está perto de reforçar o Santos. O clube paulista avançou nas conversas pela contratação por empréstimo do meio-campista até o fim do ano, com a possibilidade de renovação por mais um ano, segundo o "ge".

No início do ano, o Fluminense emprestou Lima para o América do México. Porém, o jogador não conseguiu se adaptar ao futebol mexicano, atuou em apenas 16 jogos e perdeu espaço após a saída do técnico André Jardine. Com isso, teve o contrato rescindido e foi devolvido.

Mesmo com a demissão do técnico Luis Zubeldía e a efetivação de Marcão, Lima continuou fora dos planos do Fluminense. Em busca de reforços para o meio-campo por causa das possíveis lesões de Barreal e Neymar, o Santos procurou o Tricolor e avançou nas conversas pelo meia.

O nome de Lima foi aprovado pelo técnico Cuca, que vê a versatilidade como um ponto positivo. O meia pode atuar tanto como segundo volante como armador. No Ceará, o meio-campista também atuava aberto. Na época, se destacou e chamou a atenção do Fluminense.

Contratado pelo Fluminense em 2023, Lima se tornou uma espécie de 12º jogador sob o comando do técnico Fernando Diniz. Durante sua passagem, disputou 168 jogos, marcou 16 gols e deu dez assistências, além de ter conquistado o título carioca e a Libertadores de 2023 e a Recopa de 2024.