Johnny em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Johnny em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoFoto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/09/2026 15:30

Fluminense ganhou um reforço para a equipe na sequência da temporada. O lateral-direito Johnny está de volta ao Tricolor das Laranjeiras após empréstimo ao América-MG. O defensor de 24 anos já participou do treino desta quinta-feira (24), no CT Carlos Castilho. ganhou um reforço para a equipe na sequência da temporada. O lateral-direito Johnny está de volta ao Tricolor das Laranjeiras após empréstimo ao América-MG. O defensor de 24 anos já participou do treino desta quinta-feira (24), no CT Carlos Castilho.

O jogador tinha contrato com a equipe mineira até o fim da Série B do Brasileirão deste ano, mas o vínculo foi encerrado antecipadamente. Recentemente, o Fluminense também teve o retorno antecipado do lateral-esquerdo Léo Jance, depois de ser emprestado ao Náutico.

Passagem de Johnny pelo América-MG

Johnny foi oficializado como reforço do América-MG em fevereiro de 2026. Pela equipe mineira, o lateral atuou em 13 partidas, sendo dez como titular, e deu uma assistência. O Coelho, no entanto, não vive um bom momento na Série B. O clube mineiro está na penúltima colocação da competição, com 17 pontos somados em 29 jogos, e é um dos grandes candidatos a cair para a terceira divisão.

Briga por posição no Fluminense

Na lateral-direita, no momento, o titular é Guga, que atuou nos últimos cinco jogos desde que o técnico Marcão assumiu a equipe. Na posição, ainda tem Samuel Xavier, que perdeu espaço na equipe ao longo de 2026, e a promessa da base Júlio Fidelis, que vem ganhando espaço com Marcão.

Carreira de Johnny

Johnny foi formado na base do Fluminense até iniciar a transição para o profissional em 2022. O jogador, porém, não teve espaço e seguiu para diferentes empréstimos. Além do América-MG, o atleta atuou no Bragantino (2023), Coritiba (2024 e 2025), Volta Redonda (2025) e Noroeste (2026). Pelo Tricolor, ele atuou em apenas dois jogos e tem vínculo até o fim de 2027.

Próximo compromisso do Fluminense

O Fluminense retorna a campo somente depois da Data Fifa, no dia 8 de outubro, contra o Coritiba. O compromisso será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No momento, a equipe ocupa a quarta colocação, com 48 pontos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza