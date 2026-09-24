Hulk em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hulk em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/09/2026 09:00

Vivendo uma nova fase pelo Fluminense, Hulk, de 40 anos, alcançou sua melhor sequência em relação a gols e assistências desde fevereiro do ano passado, quando defendia o Atlético-MG. O veterano anotou seis gols e deu três assistências nas últimas oito partidas pelo clube das Laranjeiras.

A última vez que o camisa 7 havia vivido um momento tão bom foi no começo do ano passado pelo Atlético-MG. Em seis jogos, Hulk anotou oito gols. Na ocasião, o veterano balançou as redes contra o Villa Nova, Athletic-MG, Cruzeiro (duas vezes), Itabirito, Tombense (duas vezes) e Tocantinópolis.

Porém, se avaliarmos o nível de dificuldades podemos dizer que o atual momento de Hulk é melhor. O atacante viveu essa sua última grande marca em partidas do Campeonato Estadual e também da Copa do Brasil. Neste ano, o atacante vive o excelente momento em jogos do Brasileiro e da Libertadores.

Hulk marcou contra Palmeiras, Remo, Athletico-PR, Platense e Corinthians (duas vezes). Além disso deu duas assistências contra o clube argentino e uma contra o Furacão. Nos jogos contra o Rivadavia e o Vasco, que também fizeram parte da atual sequência, o atacante passou em branco.

O duelo contra o Verdão, que será o adversário do Fluminense na semifinal da Libertadores, marcou o começo de uma nova era de Hulk no Tricolor. Antes desta partida, o camisa 7 havia entrado em campo em sete jogos e havia dado uma assistência e feito apenas um gol.

"A torcida espera muito é normal a cobrança, principalmente quando você vem de um clube que é ídolo, por mais que você tenha uma carreira consolidada, a expectativa é grande. Ninguém hoje joga pelo nome, então é natural a cobrança e eu sempre falei que sabia que as coisas iam acontecer e graças a Deus estão acontecendo", disse Hulk, em entrevista ao ex-atacante Romário no canal do YouTube do Baixinho.

No total pelo Fluminense, Hulk entrou em campo em 15 partidas, anotou sete gols e deu quatro assistências. O atacante, de 40 anos, tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.