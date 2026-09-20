Hulk marcou dois gols para o Fluminense contra o CorinthiansMarina Garcia/Fluminense FC
Hulk exalta Marcão e revela enjoo no jogo: 'Não conseguia respirar'
Atacante marcou dois gols na vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 3 a 1, mas sofreu com mal-estar durante o primeiro tempo
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Hulk faz dois, e Fluminense vence o Corinthians fora de casa
No reencontro com o técnico Fernando Diniz, Tricolor tem atuação sólida e é eficiente nos contragolpes para conquistar a vitória em Itaquera
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Jogo será neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
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