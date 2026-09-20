Hulk marcou dois gols para o Fluminense contra o Corinthians - Marina Garcia/Fluminense FC

Hulk marcou dois gols para o Fluminense contra o CorinthiansMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 20/09/2026 18:40 | Atualizado 20/09/2026 18:42

Autor de dois gols na vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 3 a 1 , neste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão, Hulk precisou se superar dentro de campo. O camisa 7 sofreu com um mal-estar durante o jogo e chegou a vomitar após o fim do primeiro tempo. Após o apito final, o jogador explicou que teve uma semana difícil.

"Não tem sido fácil esses últimos dias. Ninguém tem noção da guerra espiritual que a gente enfrenta. Essa semana foi muito difícil, acordei de madrugada e coloquei o joelho no chão para rezar porque o inimigo quer tirar a nossa paz (...) Foi mal-estar, estava com enjoo. Com 30 minutos começou e não conseguia respirar direito, mas fui medicado e consegui voltar para ajudar meus companheiros. Estou feliz", disse.

Hulk vive grande fase pelo Fluminense. Após participar de todos os gols da classificação sobre o Platense, da Argentina , nas quartas de final da Libertadores, o camisa 7 marcou duas vezes na vitória o Corinthians. Nas últimas oito partidas da temporada, o atacante soma seis gols e três assistências, liderando o ataque tricolor. O jogador exaltou o técnico Marcão.

"É um grupo maravilhoso, merecemos viver bons momentos e conquistar coisas importantes, que é o nosso objetivo. Quanto ao Marcão, dispensa comentários como treinador e como pessoa. É um ser humano excepcional, que trata todo mundo bem e com respeito. Ele só merece o melhor para a vida e para a carreira dele. Espero manter a boa forma e melhorar a cada jogo para conquistarmos coisas importantes", finalizou.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 48 pontos e subiu para a terceira colocação, enquanto o Corinthians sofreu a sexta derrota consecutiva e caiu para o 14º lugar, com 32 pontos. O Tricolor volta a campo no próximo dia 8 de outubro, contra o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.