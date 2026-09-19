Durante confusão entre as delegações de Fluminense e Platense, torcedores da equipe argentina invadiram o campo - Luis Robayo / AFP

Durante confusão entre as delegações de Fluminense e Platense, torcedores da equipe argentina invadiram o campoLuis Robayo / AFP

Publicado 19/09/2026 09:45





A decisão atinge os confrontos com o Newell’s Old Boys, pelo Campeonato Argentino, e com o Estudiantes, pela Copa Argentina. O clube argentino foi enquadrado na Resolução nº 2026-176 da Aprevide, que prevê restrições de público em eventos esportivos. O Platense terá de disputar duas partidas com os portões fechados no Estádio Ciudad de Vicente López após os episódios de violência registrados na partida contra o Fluminense , pelas quartas de final da Libertadores. A punição foi determinada pela Agência de Prevenção de Violência no Esporte (Aprevide), órgão do governo da província de Buenos Aires.A decisão atinge os confrontos com o Newell’s Old Boys, pelo Campeonato Argentino, e com o Estudiantes, pela Copa Argentina. O clube argentino foi enquadrado na Resolução nº 2026-176 da Aprevide, que prevê restrições de público em eventos esportivos.

A sanção é independente de uma eventual punição da Conmebol. A entidade responsável pela organização da Libertadores ainda analisa os acontecimentos da partida e não anunciou medidas contra o Platense.



A confusão aconteceu depois do apito final, quando o Fluminense comemorava a classificação para a semifinal da Libertadores. O clima de tensão começou no gramado e rapidamente envolveu jogadores, integrantes das comissões técnicas e torcedores.

Leia mais: Vampeta compara elenco de Fluminense com Palmeiras: 'Não fica longe'



Guga se dirigiu ao setor onde estavam seus familiares para comemorar a vaga e o gesto foi interpretado por integrantes do Platense como provocação. O lateral se envolveu em uma discussão com membros da comissão técnica argentina, enquanto Freytes tentou intervir. O desentendimento aumentou e o zagueiro do Fluminense chegou a ser alvo de uma tentativa de soco.



Ao mesmo tempo, torcedores do Platense invadiram o campo, entraram no setor destinado aos visitantes e roubaram uma faixa da torcida do Fluminense. Guga se dirigiu ao setor onde estavam seus familiares para comemorar a vaga e o gesto foi interpretado por integrantes do Platense como provocação. O lateral se envolveu em uma discussão com membros da comissão técnica argentina, enquanto Freytes tentou intervir. O desentendimento aumentou e o zagueiro do Fluminense chegou a ser alvo de uma tentativa de soco.Ao mesmo tempo, torcedores do Platense invadiram o campo, entraram no setor destinado aos visitantes e roubaram uma faixa da torcida do Fluminense.