Ignácio em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Ignácio em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 18/09/2026 14:00

O Fluminense recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (18). O zagueiro Ignácio, de 29 anos, participou do treinamento com seus companheiros e se mostrou recuperado de uma lesão de grau 2 na coxa esquerda . Em breve deverá ficar à disposição de Marcão.

A última partida de Ignácio pelo Fluminense aconteceu no último dia 5 na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro, que é titular, foi substituído por Julián Millán nos dois confrontos diante do Platense nas quartas de final da Libertadores.

A tendência é que Ignácio seja preservado da partida contra o Corinthians neste domingo (20), às 16h (de Brasília), em São Paulo. O zagueiro deve voltar a jogar somente depois da Data Fifa no próximo dia 8 contra o Coritiba, no Maracanã.

O zagueiro vive seu melhor momento desde que chegou ao Fluminense. Depois de passar a temporada passada praticamente como opção no banco de reservas, Ignácio se tornou titular do clube carioca desde que Marcão assumiu o comando. Ele vem atuando ao lado de Thiago Silva.

Depois de algumas lesões, Marcão finalmente deverá ter todos os zagueiros do elenco disponível. Além de Thiago Silva, Ignácio e Millán, o Tricolor também conta com Igor Rabello, Jemmes e Freytes como opções para o setor.

Com passagem pelo Bahia, Ignácio foi contratado pelo Fluminense em julho de 2024. Ele enfrentou o Tricolor na primeira fase da Libertadores do ano anterior, quando o Tricolor foi campeão, defendendo o Sporting Cristal. O clube das Laranjeiras desembolsou algo em torno de 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões na cotação da época) pelo atleta.

No total, Ignácio entrou em campo pelo Fluminense em 75 partidas, anotou quatro gols, sendo três na atual temporada, e deu uma assistências. O zagueiro tem contrato com o clubes das Laranjeiras até junho de 2028.