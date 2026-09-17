Momento em que Arias deixa o campo - Reprodução / Premiere

Momento em que Arias deixa o campoReprodução / Premiere

Publicado 17/09/2026 17:17

O colombiano era considerado ídolo pela torcida por conquistar a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024, marcando os dois gols da final. Porém, os torcedores repudiaram a atitude do jogador de retornar ao futebol brasileiro com apenas seis meses atuando na Europa.

Desde então, a relação virou de amor para ódio. Na primeira vez de Arias jogando contra seu ex-clube, ele foi vaiado do primeiro ao último segundo, sempre que tocava na bola. Na ocasião, o Fluminense venceu o clube paulista por 3 a 2, com direito a virada aos 92 minutos do segundo tempo.

A confirmação do Palmeiras como adversário numa disputa pela vaga na final da Libertadores fez a torcida começar a pensar em provocações para o rival, e mais especificamente para Jhon Arias.

"A verdade é a seguinte, a gente podia pegar o exemplo da torcida do Botafogo que rasgou a faixa do Marlon Freitas, mas ao invés disso, botar fogo na faixa que fizeram para o Arias depois de ganhar a Libertadores ali no meio do Maracanã mesmo", disse um usuário tricolor por meio do 'X'.

Em resposta, outro companheiro de arquibancada reforçou a ideia da provocação. "É que botar fogo deve ser díficil, mas uma faixa... Ou até um mosaíco simples chamando ele de mercenário já ia ser perfeito! Abalar um jogador deles antes da partida é igual eles jogarem com um a menos o jogo todo, tem que focar nisso", afirmou o internauta.

Por outro lado, uma parcela dos tricolores não acham que o foco da partida tem que ser o Arias.

"Eu discordo disso ai, de verdade. Não é nem pelo Arias, tenho tanta antipátia quanto vocês por ele, mas o foco do jogo tem que ser no Fluminense! Em apoiar a equipe, ao invés de ficar tão preso nessa ideia de provocar ele", escreveu em resposta, rebatendo a ideia, apesar do sentimento de aversão ao jogador.

Sobre a partida

A partida da semifinal entre Fluminense e Palmeiras está confirmada, mas ainda não tem data marcada. É esperado que o jogo de ida, no Maracanã, seja na semana do dia 14 de outubro, e a volta, na Nubank Arena, seja na semana do dia 22 do mesmo mês, de acordo com o cronograma da Conmebol.

O Tricolor enfrentou o Platense nas quartas de finais da competição, passando com o placar agregado de 3 a 2. No Rio de Janeiro, a ida terminou com vitória do clube carioca por 2 a 0, enquanto na volta foi derrotado por 2 a 1, classificando-se pela soma dos placares.

Já o Palmeiras se classificou sobre a LDU por 4 a 3 nas penalidades, após empate em 3 a 3 na soma dos placares. A primeira partida, em São Paulo, terminou com o placar curto de 1 a 0 para o Alviverde. Já na volta, os equatorianos venceram por 3 a 2 e levaram a decisão para os pênaltis, posteriormente sendo eliminados com brilho de Carlos Miguel, que pegou dois pênaltis e garantiu a classificação palmeirense.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo