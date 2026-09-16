Palmeiras venceu a LDU nos pênaltis e vai enfrentar o Fluminense na semifinal - Rodrigo Buendía / AFP

Palmeiras venceu a LDU nos pênaltis e vai enfrentar o Fluminense na semifinalRodrigo Buendía / AFP

Publicado 16/09/2026 21:05 | Atualizado 16/09/2026 21:35

O caminho do Fluminense rumo à decisão da Libertadores está definido. Após eliminar o Platense, da Argentina, nas quartas de final, o Tricolor vai enfrentar o Palmeiras na semifinal da competição. O time paulista eliminou a LDU, do Equador, nesta quarta-feira (16), nos pênaltis, e avançou às semifinais.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras decidiu a classificação na altitude de Quito, a capital equatoriana. O Alviverde ficou duas vezes na frente do placar e vencia por 2 a 1 até os acréscimos, quando sofreu a virada por 3 a 2. Nos pênaltis, o goleiro Carlos Miguel defendeu duas cobranças e foi decisivo.

Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. O Fluminense abre o confronto jogando em casa, no Maracanã, e decide a classificação no Nubank Park, em São Paulo. Assim como em 2023, o Tricolor vai decidir a vaga na final fora de casa contra um time brasileiro.

Do outro lado da chave, valendo a segunda vaga na decisão, se enfrentam os vencedores dos confrontos entre Corinthians e Estudiantes (ARG) e Flamengo e Independiente Dell Vale (EQU). A grande final está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.