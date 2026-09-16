Palmeiras venceu a LDU nos pênaltis e vai enfrentar o Fluminense na semifinalRodrigo Buendía / AFP
Palmeiras vence LDU nos pênaltis e enfrenta Fluminense na Libertadores
Alviverde sofre virada nos acréscimos e vê disputa ir para as penalidades, mas o goleiro Carlos Miguel defendeu duas cobranças e decidiu
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Com presença de Tite no Nilton Santos, o Glorioso venceu por 3 a 2, com gols de Danilo e Montoro, em jogo atrasado da 21ª rodada
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