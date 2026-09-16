Jorginho falou sobre como 'virou flamenguista' no último ano - Reprodução / YouTube

Jorginho falou sobre como 'virou flamenguista' no último anoReprodução / YouTube

Publicado 16/09/2026 19:42

Conmebol Libertadores cometeu uma gafe nas redes sociais. Na tentativa de promover o evento "Libertadores Experience", eles postaram uma foto do volante Jorginho, do Flamengo, como convidado. Porém, o correto seria o ex-jogador que atuava como lateral-direito e foi campeão mundial com a seleção brasileira em 1994. Um dos perfis oficiais dacometeu uma gafe nas redes sociais. Na tentativa de promover o evento "Libertadores Experience", eles postaram uma foto do volante Jorginho, do Flamengo, como convidado. Porém, o correto seria o ex-jogador que atuava como lateral-direito e foi campeão mundial com a seleção brasileira em 1994.

A gafe fez, inclusive, o próprio camisa 21 do Flamengo responder a postagem com bom humor e certa desorientação, divertindo os torcedores. Em comentário feito na publicação já excluída, Jorginho brincou: "Oxi! Não to sabendo de nada", publicou, com alguns emojis de riso por conta da confusão.

Um torcedor do Flamengo respondeu Jorginho e comentou sobre sua reação: "Eu sinceramente não entendi nada, porque na imagem tava o Jorginho levantando a taça (da Libertadores), enquanto na legenda estava escrito 'Tetracampeão com a seleção brasileira e atualmente técnico' para descrever ele. Pensei até que eu tava ficando doido", disse.

Na publicação apagada, estava escrito "Siga o caminho da Glória Eterna com o Jorginho" e um flamenguista brincou com a frase: "Tudo bem que não era ele, mas ele sabe o caminho da Glória Eterno mesmo, só que não vai contar para ninguém", comentou o torcedor exaltando o atleta e lembrando que ele foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 2025.

Por outro lado, alguns rubro-negros optaram por ser mais supersticiosos, acreditando que aquele poderia ser um sinal para o quinto título da equipe na competição: "Depois dizem que é implicância, tudo está se alinhando para o nosso penta". Enquanto outro foi além: "O que já era certo agora apenas se confirmou. Mengão vai ser campeão de novo, até a Conmembol já sabe", comemorou.

Próxima partida do Flamengo

Em meio a gafe da Conmebol, Jorginho segue normalmente o cronograma semanal do Flamengo e deve entrar em campo nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, do Equador, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

No jogo de ida, o Flamengo venceu o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito, no Equador. Com isso, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que avança à semifinal. Vale lembrar que o Mais Querido nunca perdeu para equatorianos no Maracanã.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza