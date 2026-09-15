Lorran deve deixar o FlamengoAdriano Fontes/Flamengo
Flamengo negocia venda de Lorran para clube dos Emirados Árabes
Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, atacante chega a um acordo com o Sharjah FC, de forma definitiva, e aguarda últimos detalhes
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Conselheiros votam mudanças na estrutura administrativa, mas o tema não é unanimidade e ainda gera polêmica entre os membros
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