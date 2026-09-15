Lorran deve deixar o Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Lorran deve deixar o FlamengoAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 15/09/2026 17:00

Flamengo está perto de acertar mais uma saída. O Rubro-Negro avançou nas conversas com o Sharjah FC, dos Emirados Árabes, pela venda do atacante Lorran. Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, o jogador foi liberado para procurar um novo clube.

A proposta gira em torno de 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões), segundo o "ge". O negócio ainda não está fechado, mas está em estágio avançado. Restam apenas detalhes. O jogador ainda precisará passar por exames médicos antes de assinar o contrato.

Na última janela de transferências, Lorran recebeu proposta do Granada, da Espanha, mas os valores não agradaram ao Flamengo. O clube espanhol não apresentou uma nova oferta. Com as janelas fechadas em quase todo o mundo, restou praticamente o Oriente Médio como opção.

Revelado no Flamengo, Lorran subiu para o profissional em 2023, mas nunca conseguiu se firmar entre os profissionais. No ano passado, o atacante foi emprestado para o Pisa, da Itália, mas também não teve sucesso, disputou apenas dez jogos e marcou um gol.