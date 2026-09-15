Conselho Deliberativo do Flamengo - Paula Reis/CRF

Conselho Deliberativo do FlamengoPaula Reis/CRF

Publicado 15/09/2026 15:05 | Atualizado 15/09/2026 15:06

O Conselho Deliberativo do Flamengo vota, nesta terça-feira (15), uma reforma do estatuto do clube. O plano prevê mudanças na estrutura profissional, mas o tema não é unanimidade entre os conselheiros e ainda gera divisão entre os votantes, segundo o "ge".

O texto foi apresentado pelo presidente Luiz Eduardo Baptista e elaborado por uma Comissão Permanente. De um lado, os apoiadores defendem a necessidade de fazer mudanças no estatuto, que é de 1992. Do outro, existe temor de que Bap tenha ainda mais poder.

Entre as principais mudanças da proposta, está uma divisão mais definida entre as funções de governança, supervisão e execução. A nova estrutura teria duas principais lideranças: o Diretor-Geral, responsável pela gestão corporativa, e o Diretor de Futebol, que ficaria à frente do futebol profissional e da base.

Além disso, também será votada a criação de um Conselho Gestor (COGE). O grupo terá como função supervisionar a atuação da diretoria. O objetivo é separar as funções de governança dos responsáveis pela operação diária do clube. O presidente teria o poder de nomear e destituir os membros.

A reforma estatutária não prevê a transformação do Flamengo em SAF. Caso seja aprovada, a mudança manterá o clube como uma associação civil. Também estão previstas mudanças nas regras sobre nepotismo e sobre a entrada, na estrutura profissional, de associados que já tenham ocupado cargos eletivos no clube.