Conselho Deliberativo do FlamengoPaula Reis/CRF
Reunião do Conselho do Flamengo pode definir mudança no estatuto
Conselheiros votam mudanças na estrutura administrativa, mas o tema não é unanimidade e ainda gera polêmica entre os membros
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Pulgar se pronuncia sobre polêmica ausência na convocação do Chile
Volante do Flamengo nega mais uma vez participar dos amistosos da seleção e pede que atenções se voltem para os jovens jogadores
Ex-Flamengo, Guerrero acusa clube de 'querer se vingar' em processo
Atacante, de 42 anos, atuou no Rubro-Negro entre 2015 e 2018; peruano, que ainda está na ativa, tem duas ações na Justiça
Danilo é convidado por Ancelotti para trabalhar na CBF após parar
Jogador irá renovar com o Flamengo até dezembro de 2027; veterano também tem proposta para seguir no clube fora das quatro linhas
Flamengo deve ter Evertton Araújo de volta na reta final da temporada
Com contusão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 2 de setembro diante do Mirassol, volante deve voltar às atividades em novembro
Depois de Danilo, Flamengo encaminha renovação de quarteto
Diretoria rubro-negra tem trabalhado para manutenção do elenco; lista conta com jogadores que vem sendo utilizados por Leonardo Jardim
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