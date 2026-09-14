Flamengo está mais perto de renovação com o Léo Pereira - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo está mais perto de renovação com o Léo PereiraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2026 19:50

O Flamengo continua trabalhando para a renovação de peças importantes do elenco. Além de ter chegado a um acordo com Danilo para a ampliação do contrato até o fim do ano que vem, o Rubro-Negro encaminhou um acerto com outros três jogadores.

De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-Negro avançou nas conversas com o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira, o volante Evertton Araújo e o atacante Pedro. As situação devem ter desfechos positivos em breve.

Em relação a Léo Pereira e Pedro, a situação não surpreende, porque o diretor de futebol, José Boto, afirmou que a situação dos jogadores seria prioridade, depois da oficialização da renovação de Erick Pulgar na última semana.

"Como eu disse a alguns de vocês antes de a janela abrir: que não esperassem uma janela com grandes nomes, mas sim com jogadores de futuro, de projeção. E ao mesmo tempo está aqui o Erick (Pulgar), que faz parte também de um plano de renovação de alguns jogadores. Ele foi o primeiro, a seguir deverá ser o Pedro, o (Léo) Pereira, assim por ordem", afirmou o português.

Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. O atacante é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada. Léo Pereira também tem vínculo até a mesma data e está valorizado depois de ter disputado a última Copa do Mundo pela seleção brasileira.

Em relação a Agustín Rossi, o goleiro não vive sua temporada com mais elogios no Flamengo. Ele tem contrato até o fim do ano que vem, e alguns torcedores, inclusive, são críticos a ampliação do seu vínculo com o Rubro-Negro. Apesar disso, o clube carioca o considera peça importante.

Evertton Araújo tem contrato até o fim de 2028, porém, o volante tem recebido consultas do exterior, e na atual temporada, o jovem vem ganhando mais espaço no elenco. A ação do Flamengo tem a ver com uma maior proteção em relação a uma possível proposta que o jogador possa receber no futuro.