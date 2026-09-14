Em seu 200º jogo pelo Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique saiu do banco para garantir o resultado que recolocou a equipe na liderança - Gilvan de Souza / Flamengo

Em seu 200º jogo pelo Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique saiu do banco para garantir o resultado que recolocou a equipe na liderança Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2026 15:30 | Atualizado 14/09/2026 15:34

O Flamengo é o novo líder do returno do Brasileirão. Após vencer o Corinthians por 2 a 1 , neste último domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada, o Rubro-Negro engatou a quarta vitória consecutiva e ultrapassou o Cruzeiro no segundo turno da competição.

No returno, o Flamengo conquistou cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito jogos disputados, além de 16 gols marcados e apenas seis sofridos (média inferior a um gol sofrido por partida). Com isso, o Rubro-Negro tem 17 pontos conquistados e 70.8% de aproveitamento.

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras tem apenas a oitava melhor campanha do returno com 12 pontos conquistados. Em oito jogos, foram três vitórias, três empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e sete sofridos. A oscilação do Alviverde ajudou o Flamengo a assumir a liderança da competição.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Flamengo aumentou as chances de título para 66,2% . Já o Palmeiras passou a ter 32,1%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Ambos ainda vão se enfrentar pela 36ª rodada do Brasileirão, em confronto que pode definir o campeão.

Atual campeão, o Flamengo lidera o Brasileirão com 57 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, do Equador, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, venceu por 2 a 0.