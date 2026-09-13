Lucas Paquetá comemora o gol marcado em Flamengo x Corinthians, pelo Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá comemora o gol marcado em Flamengo x Corinthians, pelo BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/09/2026 19:28



O Flamengo não deixou a liderança ficar com o Palmeiras por muito tempo e voltou ao topo da tabela do Brasileirão com um drama desnecessário no Maracanã. Uma partida que se desenhava muito tranquila contra os reservas do Corinthians tornou-se quase decepção com um empate inesperado, mas Bruno Henrique garantiu a vitória por 2 a 1 aos 43 do segundo tempo, após gols de Lucas Paquetá e Gui Negão.

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Líder com 57 pontos, um a mais do que o Alviverde, o Rubro-Negro agora volta as atenções para o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na quinta-feira (17), contra o Independiente del Valle. Já o Timão enfrentará o Estudiantes na quarta, mas começa a se preocupar no campeonato nacional, já que está em 13º lugar, com 32 pontos, quatro a mais que a zona de rebaixamento.

Falta de pontaria do Flamengo no primeiro tempo

Enquanto o Flamengo poupou Léo Pereira, com dores musculares, além de promover as entradas de Lucas Paquetá, Gonzalo Plata e Pedro entre os titulares, o Corinthians foi com um time todo reserva. E a diferença técnica entre os dois foi gritante.

O domínio rubro-negro foi absoluto, sem sofrer ataque adversário, e só não abriu o placar na primeira etapa por causa do preciosismo de Pedro, da falta de pontaria e também pelas defesas de Hugo Souza e uma salvada em cima da linha de João Pedro Tchoca.



O zagueiro corintiano tirou chute de Ayrton Lucas, aos 21, em rebote após o goleiro espalmar finalização de peito do camisa 9. Em outra grande chance, Pedro apareceu na cara de Hugo Souza, mas chutou mal, em cima dele.



Bruno Henrique resolve após susto

Houve ao menos outras três oportunidades do Flamengo marcar, mas faltou acertar o alvo. O que aconteceu logo após o intervalo, e que poderia ter resolvido a partida.



Coube a Lucas Paquetá acertar a pontaria, ao aproveitar um tapa errado de Hugo Souza, que afastou a bola em escanteio, mas deixou nos pés do novo camisa 11 para marcar, logo aos dois minutos.

Estava tão fácil que o Rubro-Negro relaxou. Jogou em ritmo de treino, tentando jogadas de mais efeito no ataque, sem senso de urgência para fazer o segundo gol. E caiu numa armadilha que o fez ser punido logo na única finalização do Corinthians, aos 32 minutos da segunda etapa.

O empate saiu após as substituições de Fernando Diniz que melhoraram a equipe. Até que Gui Negão marcou em bela jogada trabalhada e passe de Kaio César nas costas de Alex Sandro, que tinha acabado de entrar e volta a jogar ainda sem ritmo.

E aí o fim da partida virou drama. O Flamengo voltou a pressionar com mais intensidade em busca do segundo gol, contra um Corinthians que encheu de jogadores na entrada da área. As chances já não eram tão claras, mas Bruno Henrique tratou de ser decisivo mais uma vez e resolveu a partida aos 43, subindo mais que a zaga, após cruzamento do recém-chegado Joaquín Freitas.