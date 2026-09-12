Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12) - Adriano Fontes / Flamengo

Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/09/2026 19:58

Fora de combate há nove jogos, Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12) e aumentou as expectativas para o retorno aos gramados. O lateral-esquerdo vem desfalcando a equipe de Leonardo Jardim desde o empate em 1 a 1 com o Internacional, no dia 29 de julho. De lá para cá, tem sentido dores na panturrilha direita.

Em registros do último treino da equipe, neste sábado (12), Alex Sandro aparece treinando normalmente, com bola e entre os companheiros. As imagens indicam que a volta do jogador às partidas do Rubro-Negro pode estar próxima de acontecer, mas o clube ainda não deu prazo para o fim da recuperação.

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Vale lembrar que o lateral-esquerdo ensaiou retorno no clássico contra o Botafogo, no dia 30 de agosto, mas apresentou regressão, voltou a sentir dores e voltou a ser desfalque nesta partida e nas seguintes. O Flamengo trata com cautela a situação do jogador de 35 anos, que já ultrapassou o auge da sua forma física e cuja volta precoce pode acarretar uma lesão ou desconforto mais grave.

Alternativas para Alex Sandro

Desde que iniciou a recuperação do desconforto na panturrilha, o lateral-esquerdo tem sido substituído por Ayrton Lucas, seu reserva imediato. Questionado por boa parte da torcida, o defensor de 29 anos tem subido de produção e dado conta do recado nos últimos jogos.

Além disso, o uruguaio Guillermo Varela, lateral-direito de origem, já foi utilizado diversas vezes pelo lado esquerdo, algumas ocasiões como reserva, outras como titular. Esta opção também foi bastante explorada por Leonardo Jardim durante a ausência do jogador.

Com ou sem Alex Sandro, o Flamengo volta a campo neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Corinthians, pela 27ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Mais Querido precisa vencer para garantir a manutenção da vantagem de um ponto sobre o 2º colocado Palmeiras.