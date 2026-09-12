Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12)Adriano Fontes / Flamengo
Alex Sandro treina com o time e se aproxima de retorno ao Flamengo
Lateral-esquerdo não entra em campo desde o dia 29 de julho; dores na panturrilha direita têm adiado sua volta aos gramados
Alex Sandro treina com o time e se aproxima de retorno ao Flamengo
Lateral-esquerdo não entra em campo desde o dia 29 de julho; dores na panturrilha direita têm adiado sua volta aos gramados
Paquetá será o novo camisa 11 do Flamengo
Nova numeração já poderá ser utilizada pelo jogador no duelo deste domingo (13), no Maracanã, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.
Arrascaeta minimiza polêmica com Samuel Lino: 'Está tranquilo'
Meia explicou sua tomada de decisão durante a partida e afirmou que o assunto já foi resolvido internamente entre os jogadores
Cruzeiro tenta contratar lateral do Flamengo que defende o River Plate
Matías Viña é alvo da Raposa, que corre contra o tempo para fechar negócio nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências
Bruno Henrique iguala 2019 e se aproxima de recorde na Libertadores
Atacante do Flamengo chega a cinco gols na edição de 2026 e está a apenas um de atingir a sua melhor participação, quando fez seis em 2021
Plata comenta retorno ao Flamengo: ‘Não sei o que inventaram’
Atacante equatoriano havia sido vendido ao Dínamo de Moscou, da Rússia, mas acabou reprovado nos exames médicos e voltou ao clube carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.