Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12)Adriano Fontes / Flamengo

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João Vitor Cravo
Fora de combate há nove jogos, Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12) e aumentou as expectativas para o retorno aos gramados. O lateral-esquerdo vem desfalcando a equipe de Leonardo Jardim desde o empate em 1 a 1 com o Internacional, no dia 29 de julho. De lá para cá, tem sentido dores na panturrilha direita.
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Em registros do último treino da equipe, neste sábado (12), Alex Sandro aparece treinando normalmente, com bola e entre os companheiros. As imagens indicam que a volta do jogador às partidas do Rubro-Negro pode estar próxima de acontecer, mas o clube ainda não deu prazo para o fim da recuperação.
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Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12) - Adriano Fontes / Flamengo
Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12) - Adriano Fontes / Flamengo
Alex Sandro treinou com o elenco do Flamengo neste sábado (12) - Adriano Fontes / Flamengo
Vale lembrar que o lateral-esquerdo ensaiou retorno no clássico contra o Botafogo, no dia 30 de agosto, mas apresentou regressão, voltou a sentir dores e voltou a ser desfalque nesta partida e nas seguintes. O Flamengo trata com cautela a situação do jogador de 35 anos, que já ultrapassou o auge da sua forma física e cuja volta precoce pode acarretar uma lesão ou desconforto mais grave.

Alternativas para Alex Sandro

Desde que iniciou a recuperação do desconforto na panturrilha, o lateral-esquerdo tem sido substituído por Ayrton Lucas, seu reserva imediato. Questionado por boa parte da torcida, o defensor de 29 anos tem subido de produção e dado conta do recado nos últimos jogos.
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Além disso, o uruguaio Guillermo Varela, lateral-direito de origem, já foi utilizado diversas vezes pelo lado esquerdo, algumas ocasiões como reserva, outras como titular. Esta opção também foi bastante explorada por Leonardo Jardim durante a ausência do jogador.
Com ou sem Alex Sandro, o Flamengo volta a campo neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Corinthians, pela 27ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Mais Querido precisa vencer para garantir a manutenção da vantagem de um ponto sobre o 2º colocado Palmeiras.