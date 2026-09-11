Bruno Henrique sai para comemorar depois de abrir o placar na altitude de Quito, no Equador - Divulgação / Flamengo

Bruno Henrique sai para comemorar depois de abrir o placar na altitude de Quito, no EquadorDivulgação / Flamengo

Publicado 11/09/2026 11:55

Bruno Henrique viveu mais uma noite especial na Libertadores. O atacante, de 35 anos, marcou o primeiro gol da vitória sobre o Independiente del Valle por 2 a 0 , nesta última quinta-feira (10), na altitude de Quito, no Equador, e igualou a sua marca de 2019. Com isso, ele está a apenas um de repetir o seu melhor desempenho na competição continental.

Artilheiro do Flamengo na Libertadores, Bruno Henrique chegou a cinco gols e igualou a sua marca de 2019, quando fez a mesma quantidade de gols na campanha do título. Porém, a melhor marca do atacante aconteceu em 2021, quando ele marcou seis vezes. Na ocasião, o jogador ainda deu quatro assistências, somando dez participações diretas em 11 jogos.

Na atual edição, Bruno Henrique soma cinco gols e duas assistências, com sete participações diretas em nove jogos disputados. Apesar da concorrência de Pedro, que é o artilheiro do Flamengo na temporada, o veterano tem sido escolhido pelo técnico Leonardo Jardim para começar as partidas na Libertadores. E a escolha do treinador português vem dando resultado.

Na história do Flamengo, Bruno Henrique é o terceiro maior artilheiro da história da Libertadores, com 25 gols marcados. O atacante aparece atrás apenas de Gabigol, o recordista com 30 gols marcados, e Pedro, em segundo lugar com 28. O trio aparece à frente de Zico, com 16, que foi o dono do recorde por décadas, até ser superado pelo trio da nova geração.

Contratado em 2019, Bruno Henrique entrou para a história do Flamengo e se consolidou como um dos grandes nomes do clube. O atacante soma 376 jogos, 118 gols e 66 assistências, além de ter conquistado três títulos da Libertadores, três do Brasileirão, duas Copas do Brasil, três Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e seis estaduais.