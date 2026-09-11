Bruno Henrique sai para comemorar depois de abrir o placar na altitude de Quito, no EquadorDivulgação / Flamengo
Bruno Henrique iguala 2019 e se aproxima de recorde na Libertadores
Atacante do Flamengo chega a cinco gols na edição de 2026 e está a apenas um de atingir a sua melhor participação, quando fez seis em 2021
Cruzeiro tenta contratar lateral do Flamengo que defende o River Plate
Matías Viña é alvo da Raposa, que corre contra o tempo para fechar negócio nesta sexta-feira (11), último dia da janela de transferências
Bruno Henrique iguala 2019 e se aproxima de recorde na Libertadores
Atacante do Flamengo chega a cinco gols na edição de 2026 e está a apenas um de atingir a sua melhor participação, quando fez seis em 2021
Plata comenta retorno ao Flamengo: ‘Não sei o que inventaram’
Atacante equatoriano havia sido vendido ao Dínamo de Moscou, da Rússia, mas acabou reprovado nos exames médicos e voltou ao clube carioca
Leonardo Jardim admite favoritismo do Flamengo na Libertadores
Rubro-Negro derrotou o Del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito, e encaminhou a classificação para a semifinal da competição
Léo Ortiz valoriza resiliência do Flamengo e não vê vaga garantida
Zagueiro destacou capacidade do Rubro-Negro de se defender na atitude e também fez elogios ao time do Independiente del Valle
Decisivo de novo, Bruno Henrique destaca atuação coletiva do Flamengo
Atacante, de 35 anos, foi aposta de Leonardo Jardim em time titular do Rubro-Negro e abriu caminho para vitória sobre o Del Valle
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.