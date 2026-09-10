Flamengo derrotou o Del Valle em Quito - AFP

Flamengo derrotou o Del Valle em QuitoAFP

Publicado 10/09/2026 23:26

O Flamengo está muito perto de disputar mais uma semifinal de Libertadores. Depois de um primeiro tempo bastante irregular, o Rubro-Negro voltou avassalador do intervalo e derrotou o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito. Valeu a aposta de Leonardo Jardim , que começou a partida com Bruno Henrique como titular na vaga de Pedro. O atacante fez o primeiro gol da partida, depois Léo Pereira apareceu para fazer o segundo, e decretar a vitória dos cariocas nesta quinta-feira (10).

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Com o resultado, o Flamengo poderá perder até mesmo por um gol de diferença na próxima semana no Maracanã, que irá avançar de fase na competição internacional. Antes, o Rubro-Negro recebe o Corinthians, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

A primeira oportunidade da partida foi do Del Vale. Aos 20 minutos, depois de cruzamento pela direita, Carlos González apareceu dentro da área e finalizou na trave do goleiro Rossi. Depois desse momento, os equatorianos ensaiaram uma pressão, deixando os rubro-negros preocupados, porém, sem nenhuma grande chances.

No fim do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu reduzir o ímpeto dos adversários e a partida ficou mais equilibrada e foi para o intervalo com o empate sem gols.

A etapa final começou com o Del Valle precisando fazer uma mudança. O artilheiro da equipe, Carlos González sobre uma lesão muscular e precisou ser substituído por Reasco Djorkaeff. O Flamengo retornou mais ligado e conseguiu sua primeira finalização aos 13 minutos em cabeçada de Léo Ortiz para fora.

Porém, aos 15 minutos, não teve jeito. Samuel Lino recebeu pela esquerda e cruzou na medida para Bruno Henrique. O ídolo do Flamengo rolou para o fundo das redes e colocou os cariocas em vantagem no Equador.

Apesar de ter saído atrás do placar, o Del Valle não se entregou e teve uma boa chance de empatar aos 22 minutos. Depois de cruzamento para a área, Sornoza e Alcívar finalizaram, mas em ambas Ayrton Lucas apareceu para salvar o Flamengo de levar um gol.

Aos 30 minutos, os cariocas ampliaram. Emerson Royal levantou bola para a área e Léo Pereira subiu mais que a defesa do Independiente del Valle e conferiu para dar números finais ao duelo no Equador. Com o placar, o Flamengo leva uma excelente vantagem para o Rio de Janeiro.