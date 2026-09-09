Leonardo Jardim em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - O Flamengo deve ter força máxima para o primeiro confronto contra o Independiente del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), em Quito, pelas quartas de final da Libertadores. Porém, o técnico Leonardo Jardim vai considerar o desgaste físico para definir a escalação.
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A principal novidade é o retorno de Gonzalo Plata, que foi reintegrado após cancelamento da negociação com o Dínamo Moscou, da Rússia. Por outro lado, o volante Evertton Araújo é desfalque por lesão, enquanto Everton Cebolinha foi liberado para acertar com o Santos. O lateral Alex Sandro também é ausência.
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O Flamengo deve ir a campo contra o Independiente del Valle escalado com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal, Samuel Lino, Pedro (Bruno Henrique). A informação é do "ge".
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Após enfrentar o time equatoriano, o Flamengo retorna para o Rio de Janeiro e terá uma sequência de jogos  em casa. O Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, no domingo (13), às 17h30, no Maracanã, e depois encara o Independiente del Valle, na quinta (17), às 21h30, no mesmo local, pelo jogo de volta das quartas de final.