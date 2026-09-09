Leonardo Jardim em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Jardim vai considerar desgaste para definir escalação do Flamengo
Rubro-Negro enfrenta o Independiente Del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (10), na altitude de Quito, pela Libertadores
Jardim vai considerar desgaste para definir escalação do Flamengo
Rubro-Negro enfrenta o Independiente Del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (10), na altitude de Quito, pela Libertadores
Em grande fase no Flamengo, Samuel Lino celebra nova chance na Seleção
Atacante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia, entre o fim de setembro e início de outubro
Convocado por Ancelotti, Pedro ganha força na disputa pela camisa 9
Atacante do Flamengo aparece ao lado de Endrick e João Pedro entre as opções para o ataque neste início de ciclo na Seleção
Dirigente do Flamengo compara elenco com Palmeiras: 'Gastaram mais'
Boto afirmou que Abel Ferreira utiliza estratégia para transferir responsabilidade para o Rubro-Negro; português também criticou calendário
Flamengo recebe proposta de clube russo por Carrascal
Rubro-Negro recusa oferta, mas Krasnodar promete fazer uma nova investida antes do fechamento da janela de transferências na Rússia
Santos se aproxima da contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo
Peixe avança nas conversas pelo atacante, que deve assinar contrato até o fim do ano com opção de renovação por mais duas temporadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.