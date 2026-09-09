Everton Cebolinha é o novo reforço do Santos - Divulgação/Santos

Everton Cebolinha é o novo reforço do SantosDivulgação/Santos

Publicado 09/09/2026 19:00

Rio - Everton Cebolinha é o novo reforço do Santos. O atacante, de 30 anos, rescindiu com o Flamengo e assinou contrato com o Peixe até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. Fora dos planos do Rubro-Negro, o jogador foi liberado para procurar um novo clube.

O Flamengo liberou Everton Cebolinha , na última segunda-feira (7), para retornar ao Rio de Janeiro e resolver assuntos pessoais. O atacante é o quarto reforço santista da atual janela de transferências. Anteriormente, o Santos já havia contratado o lateral-direito Rodinei, o volante Arthur e o meia Lima.

Com contrato até o fim do ano, Everton Cebolinha decidiu não renovar o contrato com o Flamengo. O jogador perdeu espaço após a chegada do técnico Leonardo Jardim, que foi escolhido para substituir Filipe Luís. O jogador desejava retornar para a Europa, mas não chegou a nenhum acordo.

Com as janelas europeias fechadas, Everton Cebolinha considerou a permanência no Brasil. O Botafogo manifestou interesse e recebeu sinal positivo do Flamengo para negociar, mas não chegou a um acordo. Nos últimos dias, o Santos ganhou força e avançou nas conversas.

Contratado em 2022, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em uma negociação que custou 16 milhões de euros. Desde então, disputou 193 jogos, marcou 21 gols e deu 26 assistências. Nos últimos anos, o jogador sofreu com problemas físicos e perdeu espaço. Em 2026, soma 28 partidas, três gols e duas assistências.