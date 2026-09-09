Richarlison está na mira do VascoBen Stansall / AFP
Richarlison busca rescisão com Tottenham para assinar com Vasco
Estafe do atacante se incomodou com a postura do clube inglês e tentará resolver a situação na Justiça para acertar com o Cruz-Maltino
Richarlison busca rescisão com Tottenham para assinar com Vasco
Estafe do atacante se incomodou com a postura do clube inglês e tentará resolver a situação na Justiça para acertar com o Cruz-Maltino
Rojas volta a receber chance no Vasco e busca recuperar espaço
Meia colombiano ficou fora de cinco partidas por conta de um edema na coxa direita e voltou a equipe contra o Santa Fe, pela Sul-Americana
Comentarista da Globo é confundido com Richarlison e recebe mensagens
Richarlyson, ex-jogador do São Paulo, teve rede social invadida por torcedores do Vasco, acreditando que ele seria o camisa 9 do Tottenham
Lescano conta com trunfo para acelerar adaptação no Vasco
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Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 39 milhões para tirar apoiador do Argentinos Jrs; jogador é o quinto reforço para o segundo semestre
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Cruz-Maltino adota otimismo por desejo de atacante de atuar no clube; jogador, de 29 anos, foi titular da Seleção na Copa de 2022
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