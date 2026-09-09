Richarlison está na mira do VascoBen Stansall / AFP

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Rodrigo Souza
Rio - O Vasco não desistiu de contratar Richarlison. Após ter uma proposta de empréstimo recusada por causa de uma regra da Fifa, o Cruz-Maltino tenta viabilizar a contratação de outra maneira. Insatisfeitos com a postura do Tottenham nesta janela de transferências, o estafe do jogador vai pedir a rescisão na Justiça, segundo o "ge".
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Richarlison ficou fora da lista de inscritos no Campeonato Inglês e foi colocado à disposição do time sub-21 do Tottenham. O estafe do jogador alega que o clube não poderia tomar a decisão de afastá-lo e o deixar apenas a serviço do sub-21. Os advogados do atacante destacaram que o caso se assemelha ao de Renan Lodi, que alegou na Justiça que estava impedido de exercer sua profissão.
No início do ano, Renan Lodi não foi inscrito pelo Al-Nassr na liga saudita. O jogador conseguiu uma rescisão unilateral e assinou com o Atlético-MG. Caso consiga a rescisão, Richarlison pode ser regularizado pelo Vasco mesmo após o fechamento da janela de transferências do Brasil, que encerra na próxima sexta-feira (11). O que importa neste cenário é a data do pedido da rescisão.
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Em meio a isso, o Vasco negocia a compra de Richarlison, mas a operação é considerada difícil. O Tottenham pede mais de 20 milhões de libras (R$ 138,4 milhões) para negociar o jogador em definitivo, valor que é considerado fora da realidade do clube carioca. Durante a janela de transferência, os londrinos recusaram propostas do Everton, da Inglaterra, e Trabzonspor, da Turquia.
Richarlison também recebeu consulta do Atlético-MG. Revelado pelo América-MG, o atacante ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense. Em 2017, foi jogar no Watford, da Inglaterra, depois passou pelo Everton, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.