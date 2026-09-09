Lescano assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2029Matheus Lima / Vasco

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Alan Lescano é a quinta contratação anunciada pelo Vasco para o segundo semestre e chega com status de titular. Mas para isso, precisará ter uma rápida adaptação no Brasil e, para isso, conta com o apoio dos compatriotas Spinelli e dos também recém-chegados Sosa e Colidio.
"Ajuda muito (ter outros argentinos no elenco). Já consegui conversar com alguns deles. Vou me apoiar neles para que possam me ajudar na adaptação para também podê-los ajudar", afirmou o meio-campista à Vasco TV.
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Pelo novo reforço, o Vasco vai desembolsar 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Argentinos Juniors permanecerá com 15%, como anunciou nesta quarta-feira (9).
Além do alto investimento, a expectativa em cima de Lescano também é alta pelo que pode ajudar em campo. Afinal, foi um nome muito elogiado pelo scouting vascaíno e é a esperançada diretoria e da comissão técnica de que possa ser titular e resolver a dificuldade de criação do time.
"Sei que é um clube muito grande, então as expectativas são sempre muito altas e estou muito motivado para alcançar os objetivos traçados", afirmou Lescano, que apontou como pode contribuir para o meio de campo do Vasco.
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"Tento jogar, pisar na área e chegar ao gol. E meu estilo de jogo é manter a posse da bola, distribuir passes e fazer o time jogar".