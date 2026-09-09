Lescano assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2029 - Matheus Lima / Vasco

Lescano assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2029Matheus Lima / Vasco

Publicado 09/09/2026 13:01

conta com o apoio dos compatriotas Spinelli e dos também recém-chegados Sosa e Colidio.

Alan Lescano é a quinta contratação anunciada pelo Vasco para o segundo semestre e chega com status de titular. Mas para isso, precisará ter uma rápida adaptação no Brasil e, para isso,

"Ajuda muito (ter outros argentinos no elenco). Já consegui conversar com alguns deles. Vou me apoiar neles para que possam me ajudar na adaptação para também podê-los ajudar", afirmou o meio-campista à Vasco TV.



Pelo novo reforço, o Vasco vai desembolsar 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) por 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Argentinos Juniors permanecerá com 15%, como anunciou nesta quarta-feira (9).



Além do alto investimento, a expectativa em cima de Lescano também é alta pelo que pode ajudar em campo. Afinal, foi um nome muito elogiado pelo scouting vascaíno e é a esperançada diretoria e da comissão técnica de que possa ser titular e resolver a dificuldade de criação do time.



"Sei que é um clube muito grande, então as expectativas são sempre muito altas e estou muito motivado para alcançar os objetivos traçados", afirmou Lescano, que apontou como pode contribuir para o meio de campo do Vasco.



"Tento jogar, pisar na área e chegar ao gol. E meu estilo de jogo é manter a posse da bola, distribuir passes e fazer o time jogar".