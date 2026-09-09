Lescano assinou contrato com o Vasco até dezembro de 2029Matheus Lima / Vasco
Lescano conta com trunfo para acelerar adaptação no Vasco
Meio-campista de 24 anos foi contratado junto ao Argentinos Juniors e explicou como pode contribuir para o sistema ofensivo doCruz-Maltino
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Vasco oficializa a contratação de Alan Lescano
Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 39 milhões para tirar apoiador do Argentinos Jrs; jogador é o quinto reforço para o segundo semestre
Vasco tenta comprar Richarlison e aguarda resposta nesta semana
Cruz-Maltino adota otimismo por desejo de atacante de atuar no clube; jogador, de 29 anos, foi titular da Seleção na Copa de 2022
Marino lamenta placar em branco contra o Santa Fe: 'Faltou capricho'
Atacante colombiano cravou que o Vasco conseguirá a classificação para as semifinais da Sul-Americana no jogo de volta, em São Januário
Jardim celebra defesas contra o Santa Fe: 'Para isso que eu trabalho'
Goleiro do Vasco operou dois 'milagres' no fim do segundo tempo diante da equipe colombiana, para segurar o empate em 0 a 0
Pedro Emanuel cita 'modo competitivo' do Vasco e se cala sobre Richarlison
Técnico português valorizou o empate do Cruz-Maltino diante do Independiente Santa Fe, na altitude de Bogotá, na Colômbia
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