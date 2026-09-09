Alan Lescano foi oficializado pelo VascoDivulgação / Vasco

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O Vasco oficializou na manhã desta quarta-feira (9) a contratação do meia Alan Lescano, de 24 anos, que defendia o Argentinos Jrs. O apoiador, que foi adquirido em definitivo, assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029.
LEIA MAIS: Vasco tenta comprar Richarlison e aguarda resposta nesta semana
"Vasco acerta a contratação do meia Lescano! O argentino de 24 anos assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2029", publicou o Vasco em suas redes sociais.
LEIA MAIS: Jardim celebra defesas contra o Santa Fe: 'Para isso que eu trabalho'
O Cruz-Maltino finalizou a operação em 7,5 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 39 milhões) mais 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) em metas por Alan Lescano.
LEIA MAIS: Marino lamenta placar em branco contra o Santa Fe: 'Faltou capricho'
O argentino é o quinto reforço do Vasco oficializado para o segundo semestre. Antes dele, o clube carioca acertou com o lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.
Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 28 partidas e balançou as redes em seis vezes.
fotogaleria
Alan Lescano foi oficializado pelo Vasco
Alan Lescano chega com grandes expectativas no Cruz-Maltino