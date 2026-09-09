Imagem de IA feita pelo comentarista do 'Sportv', Richarlyson após vascaínos confudirem ele com atacanteReprodução/Instagram @richarlyson

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João André Pombo
Rio - Comentarista do Sportv, o ex-jogador, Richarlyson recebeu muitas mensagens de torcedores do Vasco pedindo a sua vinda nos últimos dias após ser confundido com Richarlison, centroavante do Tottenham que está em negociação com a equipe. O comunicador agradeceu o carinho e brincou com a situação.
"Tô chegando, hein, Vascão. Entrei na brincadeira, não sou eu, o pombo é o Richarlison, que seria uma ótima contratação. Boa sorte nas negociações", disse o comentarista em tom de brincadeira.
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O movimento das torcidas brasileiras "invadirem" as redes sociais de algum jogador quando ele está sendo especulado é um gesto bem comum. Porém, desta vez, se equivocaram e confundiram o ex-jogador com o atual camisa 9 do Tottenham.
Em resposta às diversas mensagens que o comunicador recebeu, primeiramente, ele agradeceu o carinho. Na sequência, indicou qual seria o perfil correto. Após fazer isso pela ferramenta de story, ele também fez uma publicação no feed da rede social para esclarecer.
Revelado no Fortaleza, Richarlyson teve passagem por diversos clubes do futebol brasileiro, mas ganhou projeção nacional pelo São Paulo. No time paulista, foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008, além de ter conquistado o Mundial de 2005. Já no Atlético-MG, foi campeão da Libertadores de 2013.
Richarlyson é irmão do ex-centroavante Alecsandro, que teve passagens marcantes por equipes como Cruzeiro, Internacional, Vasco, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Em junho de 2022, o ex-jogador se assumiu bissexual durante uma entrevista ao podcast "Nos Armários dos Vestiários", do Grupo Globo.
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Situação de Richarlison

Inicialmente, o Vasco fez uma proposta de empréstimo pelo atacante de 29 anos do Tottenham, que foi recusada. O clube inglês já atingiu o limite de empréstimos para clubes estrangeiros e, por isso, não teve como dar sequência a negociação com o Vasco.
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Mesmo com a recusa, o Cruz-Maltino não desistiu da contratação do brasileiro e enviou uma proposta de compra. A equipe acredita que o desejo de retornar ao futebol brasileiro e o carinho de Richarlison pelo Vasco podem ter forte influência para a concretização do negócio.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza