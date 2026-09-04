Alan Lescano mostrou estar ansioso para integrar o elenco do VascoReprodução / BTB Sports
“Estou muito contente por chegar ao clube. Faltam algumas coisas, mas dará tudo certo. Vou fazer o meu melhor para deixar o Vasco no lugar mais alto possível”, declarou o argentino.
O Gigante da Colina desembolsará cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões) para contar com o jogador, além de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) em metas estabelecidas no contrato.
Camisa 10, Alan Lescano era um dos destaques do Argentinos Juniors, da Argentina. Em 2026, fez seis gols em 28 jogos, sendo todos entre os titulares.
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