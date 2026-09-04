Alan Lescano mostrou estar ansioso para integrar o elenco do Vasco - Reprodução / BTB Sports

Alan Lescano mostrou estar ansioso para integrar o elenco do VascoReprodução / BTB Sports

Publicado 04/09/2026 09:23

Reforço do Vasco para a sequência da temporada, Alan Lescano desembarcou na manhã desta sexta-feira (4) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Agora, o meia-atacante fará exames médicos para assinar vínculo com o Cruz-Maltino.

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“Estou muito contente por chegar ao clube. Faltam algumas coisas, mas dará tudo certo. Vou fazer o meu melhor para deixar o Vasco no lugar mais alto possível”, declarou o argentino.



O Gigante da Colina desembolsará cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões) para contar com o jogador, além de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) em metas estabelecidas no contrato. “Estou muito contente por chegar ao clube. Faltam algumas coisas, mas dará tudo certo. Vou fazer o meu melhor para deixar o Vasco no lugar mais alto possível”, declarou o argentino.O Gigante da Colina desembolsará cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões) para contar com o jogador, além de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) em metas estabelecidas no contrato.