Festa dos jogadores do time sub-20 do Vasco - Dikran Sahagian | Vasco da Gama

Festa dos jogadores do time sub-20 do VascoDikran Sahagian | Vasco da Gama

Publicado 04/09/2026 21:06 | Atualizado 05/09/2026 17:43

São Paulo - O Vasco é o campeão do Brasileirão sub-20 de 2026. A conquista do título inédito veio com a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 no Nubank Parque, na noite desta sexta-feira (4), pelo jogo da volta da final do campeonato. Andrey Fernandes (2x) anotou os gols do triunfo cruz-maltino.

Na ida, em São Januário, os Crias da Colina perderam para o Alviverde por 1 a 0 . Dessa forma, levaram a melhor na decisão com uma vitória por 2 a 1 no placar agregado.

O CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA É CAMPEÃO BRASILEIRO SUB-20!



O BRASIL É DOS CRIAS DA COLINA! #CriasDaColina #VascoDaGama pic.twitter.com/L1et53eoqa — Vasco Base (@vascobase) September 4, 2026

O jogo

O Cruz-Maltino abriu o placar no início do primeiro tempo. Andrey Fernandes ficou com a bola dentro da área e chutou cruzado. Ela ainda bateu na trave antes de entrar.

O Palmeiras não começou bem, mas depois conseguiu se encontrar em campo e pressionou bastante. O Alviverde, aliás, teve boas chances para deixar tudo igual, mas não balançou a rede.

O time paulista manteve a pegada no retorno do intervalo e chegou a mandar uma bola na trave. Melhor para o Vasco, que conseguiu construir uma boa jogada e ampliar a vantagem. Após cruzamento, Bruno Lopes tocou de cabeça para trás para Andrey Fernandes, que completou de cabeça para o fundo da rede.

O Alviverde, claro, tentou buscou marcar pelo menos um gol, o que forçaria a decisão por pênaltis. No entanto, o Vasco soube segurar o resultado e conquistou o título do Brasileirão sub-20.

Destaque também para o goleiro Phillipe Gabriel, que fez grandes defesas na partida - uma delas nos instantes finais do jogo.

