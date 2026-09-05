Matheus Gonçalves comemorando após marcar gol no Campeonato Saudita - Divulgação/Al-Ahli

Matheus Gonçalves comemorando após marcar gol no Campeonato SauditaDivulgação/Al-Ahli

Publicado 05/09/2026 16:00



Rio - Ex-jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves despertou o interesse do Vasco . Atualmente, o meio-campista de apenas 21 anos está atuando no Al-Ahli, da Arábia Saudita. De acordo com o 'Lance!', o Cruz-Maltino quer contar com o atleta por empréstimo para o restante da temporada.

Por parte do jogador também há interesse em vestir a camisa da equipe, visto que parte de seus familiares são torcedores do Vasco.

Contudo, ainda há uma divisão dentro do departamento de futebol do Gigante da Colina sobre se valeria a pena avançar com o negócio, pois acreditam que já existem atletas, como Adson, que exercem a mesma função de Matheus Gonçalves.



O meia-atacante deixou o Flamengo em setembro do ano passado por algo em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões à época). No Rubro-Negro, ele jogou 57 partidas, marcou seis gols e não deu nenhuma assistência. Além disso, conquistou a Copa do Brasil (2024) e a Supercopa do Brasil (2025) pela equipe.