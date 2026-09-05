Matheus Curopos é o técnico do time sub-20 do Vasco - Reprodução / X @vascobase

Matheus Curopos é o técnico do time sub-20 do VascoReprodução / X @vascobase

Publicado 05/09/2026 20:33

São Paulo - Matheus Curopos não escondeu a emoção após o Vasco conquistar o Brasileirão sub-20 de 2026 . O treinador relembrou que frequenta São Januário desde pequeno e ainda destacou o orgulho tanto por representar o Cruz-Maltino quanto por ser líder da garotada.

"Muito feliz. Acho que vou me emocionar, não tem como. Ser campeão com a Cruz de Malta no peito, de um Campeonato Brasileiro inédito. Desde pequeno frequento a arquibancada de São Januário. Então, sempre foi um sonho poder estar representando essa camisa, sempre foi um sonho poder ser campeão de um campeonato tão importante" .

"Então, muito gratificante para mim, só tenho orgulho de representar essa camisa, de ser líder desses meninos. É um trabalho de muitas mãos, tenho que valorizar todo o clube, tem muitas pessoas que merecem, que se dedicam ao máximo e todas com muito amor. O ambiente do Vasco é diferente. Orgulho, só agradecer a todos os departamentos, ao clube inteiro. Vieram diversos ônibus de São Januário com funcionários, com pessoas que vieram apoiar a gente, que acompanham nosso trabalho. Ali está a nossa torcida, só tenho que agradecer a todos. Desculpa estar me emocionando".

FALA, PROFESSOR!



O treinador Matheus Curopos exaltou a conquista do titulo do Brasileiro Sub20 e falou sobre o apoio da torcida Cruzmaltina. #VascodaGama#CriasdaColina pic.twitter.com/wjHZJYxb6d — Vasco Base (@vascobase) September 5, 2026

Os Crias da Colina conquistaram o título do Brasileirão sub-20 na sexta-feira (4), no Nubank Parque, ao vencerem o Palmeiras por 2 a 0. O Vasco perdeu por 1 a 0 na ida, em São Januário, mas levou a melhor no placar agregado.